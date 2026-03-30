Svet

BELA KUĆA O RUSKOM TANKERU NA KUBI: To nije promena naše politike

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 03. 2026. u 21:51

ISPORUKA nafte ruskog tankera Kubi ne ukazuje na promenu politike Vašingtona prema Havani, izjavila je u ponedeljak portparolka Bele kuće Kerolin Levit.

БЕЛА КУЋА О РУСКОМ ТАНКЕРУ НА КУБИ: То није промена наше политике

Foto Tanjug/AP/Ramon Espinosa

-Ovo nije promena politike, rekla je Levit odgovarajući na pitanja novinara.

Ranije je rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo da je ruski tanker Anatolij Kolodkin, koji je prevozio 100.000 tona humanitarne pomoći, stigao na Kubu i da čeka istovar u luci Matansas. Prema rečima Dmitrija Peskova, predsedničkog pres-sekretara, pitanje isporuke ruskih naftnih derivata Kubi je unapred pokrenuto tokom kontakata sa Sjedinjenim Državama.

(ria.ru)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore