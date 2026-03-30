BELA KUĆA O RUSKOM TANKERU NA KUBI: To nije promena naše politike
ISPORUKA nafte ruskog tankera Kubi ne ukazuje na promenu politike Vašingtona prema Havani, izjavila je u ponedeljak portparolka Bele kuće Kerolin Levit.
-Ovo nije promena politike, rekla je Levit odgovarajući na pitanja novinara.
Ranije je rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo da je ruski tanker Anatolij Kolodkin, koji je prevozio 100.000 tona humanitarne pomoći, stigao na Kubu i da čeka istovar u luci Matansas. Prema rečima Dmitrija Peskova, predsedničkog pres-sekretara, pitanje isporuke ruskih naftnih derivata Kubi je unapred pokrenuto tokom kontakata sa Sjedinjenim Državama.
(ria.ru)
