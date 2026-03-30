FRANCUSKA TRAŽI HITNU SEDNICU SB UN: Izuzetno ozbiljni incidenti protiv mirovnih snaga UN u Libanu
FRANCUSKI ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro zatražio je danas hitan sastanak Saveta bezbednosti UN nakon "izuzetno ozbiljnih incidenata" usmerenih protiv mirovnih snaga UN u Libanu.
Takvi napadi u blizini položaja mirovnih snaga UN su neprihvatljivi i neopravdani", rekao je Baro, dodajući da Francuska traži "potpunu istragu okolnosti ovih tragedija", prenosi Rojters.
Jedan pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) iz Indonezije je ubijen, a trojica su ranjena u napadu u blizini grada Adčit al-Kusajr na jugu Libana, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Indonezije.
U saopštenju, objavljenom na mreži Iks, navodi se da su trojica ranjenih takođe državljani Indonezije, kao i da su bili izloženi "indirektnoj artiljerijskoj vatri u blizini indonežanskog kontingenta UNIFIL-a kod Adčit al Kusajra".
Indonezija je snažno osudila incident i pozvala na temeljnu i transparentnu istragu, prenosi Al Džazira.
UNIFIL je saopštio da nije poznato odakle je lansiran projektil koji je izazvao eksploziju u kojoj je poginuo pripadnik mirovnih snaga, kao i da je o napadu pokrenuta istraga.
(Tanjug)
