KOJI JEZIK ASTRONAUTI GOVORE U SVEMIRU? Kosmonauti dali odgovor

SPORAZUMEVANjE u dalekom svemiru među posadom različitih zemalja može da bude izazovno, ali su astronauti našli rešenje - naime, oni su među sobom razvili svoj jezik koji je očigledno veoma koristan.

Na Međunarodnoj svemirskoj stanici život astronauta teče svojim tokom i komunikacija je na zavidnom nivou. Iako se čuju i ruski i engleski, članovi posade ipak razgovaraju na poseban način. Naime, kosmonaut Andrej Feđajev ispričao je putem video-poziva učenicima Amurskog državnog univerziteta u Blagoveščensku da članovi posade međusobno komuniciraju na mešavini ruskog i engleskog jezika, koja je dobila naziv "rungliš".

Odgovarajući na pitanja učenika o životu i radu u orbiti, Feđajev je objasnio da se na stanici koristi dvojezična komunikacija. "Ovde imamo dva jezika - engleski i ruski. Mi govorimo engleski, a američki astronauti mogu da govore ruski. Pošto smo stalno u kontaktu, vremenom se razvio i neka vrsta mešovitog jezika. Zovemo ga 'rangliš' ili 'rungliš'", rekao je kosmonaut.

ISHRANA U KOSMOSU

Govoreći o ishrani u svemiru, Feđajev je naveo da na MKS postoje dve vrste obroka - ruski i američki. "Mi najčešće biramo ruski, jer nam je bliži i navikli smo na njega. Svemirske letelice povremeno dopremaju i sveže namirnice, uključujući voće i povrće", dodao je on. Prema njegovim rečima, osnovnu ishranu na stanici čine liofilizovana i konzervirana hrana.

Kosmonaut je takođe ublažio strahove studenata od mogućeg nedostatka kiseonika na stanici. Potpuni nedostatak kiseonika je praktično nemoguć, jer sistemi za održavanje života stalno ga regenerišu iz vode, a stanica je opremljena rezervnim rezervoarima za vazduh. Tokom sesije, studenti su kosmonautu postavili desetak pitanja o životu u orbiti, uključujući i to kako se tuširati u bestežinskom stanju.

KO MOŽE POSTATI KOSMONAUT - USLOVI, OGRANIČENjA I KRITERIJUMI IZBORA

Kosmonautu treba da budu mladi, zdravi ljudi sa obrazovanjem iz prirodnih nauka, dakle fizičari, matematičari i inženjeri, na primer. Da budu mlađi od 35 godina i da imaju univerzitetsku diplomu iz egzaktnih, prirodnih ili medicinskih nauka. Ipak, diploma nije dovoljna; gledaće se ocene.

TEŽINA - NE VIŠE OD 90 KILOGRAMA

Zdravstveni zahtevi nisu baš strogi, ali su zahtevi za veličinu tela prilično strogi. "Džinovi" još uvek nisu dobrodošli u svemir. Maksimalna visina je 190 centimetara, težina - da kandidat ne pređe 90 kilograma, a veličina stopala ne veća od broja 46. Međutim, ni oni koji teže manje od 50 kilograma i visoki su 150 centimetara takođe neće moći u svemir. Pošto se regrutuju i muškarci i žene, ova ograničenja su takođe važna.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje