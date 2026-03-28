PAPA STIGAO HELIKOPTEROM U MONAKO PA PORUČIO: "Podelite svoje bogatstvo sa siromašnima"

Papa Lav XIV pozvao je danas stanovnike Monaka, tokom jednodnevne posete toj mikrodržavi, da podele svoje bogatstvo i pomognu onima kojima je to potrebno.

U svom govoru u zvaničnoj rezidenciji princa Alberta od Monaka, tvrđavi iz 12. veka sa raskošnim apartmanima, papa Lav je pozvao stanovnike te kneževine da "stave svoj prosperitet u službu zakona i pravde", prenosi Rojters.

- U Božjim očima, ništa se ne dobija uzalud. Svako dobro koje nam je stavljeno u ruke... nosi suštinsku potrebu da se ne zadrži, već da se podeli, kako bi život svih bio bolji - rekao je papa.

Lav XIV je prvi papa posle skoro pet vekova koji je posetio bogatu mediteransku kneževinu, a u Monako je stigao nakon 90-minutnog leta helikopterom iz Vatikana i prvo se sastao sa princom Albertom, šefom države Monaka i sinom pokojne holivudske zvezde Grejs Keli.

Papa je, svojim zvaničnim poklonom Albertu, ponovio svoju poruku da bogati treba da pomognu onima koji su manje srećni, a princu je poklonio umetničko delo koje je izradio vatikanski studio za mozaike - sliku svetog Franje Asiškog, sina bogatog italijanskog trgovca iz 13. veka, koji se odrekao svog nasledstva da bi pomogao siromašnima.

