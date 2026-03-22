MISTERIJA CRNOG MORA: Otkud američki (ukrajinski) podvodni dron na obali Turske? (VIDEO)
BESPILOTNO površinsko plovilo AEGIR, koje je razvila američka kompanija "Sijera Nevada korporejšn", pronađeno je nasukano na obali turskog grada Unje, prenose lokalni mediji.
Uređaj, dugačak oko 10 metara, sa dometom od 900 kilometara i nosivošću do 300 kilograma, biće uništen na moru nakon sprovedenih istraga.
Veruje se da je ovaj dron, koji koristi Ukrajina u operacijama protiv Rusije, dospeo do turske obale usled neke nepredviđene okolnosti koja ga je odvukla sa planirane putanje.
Grad Unje nalazi se na obali Crnog mora i udaljen je nešto više od 800 kilometara od Istanbula.
(rt.rs)
