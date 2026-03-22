MISTERIJA CRNOG MORA: Otkud američki (ukrajinski) podvodni dron na obali Turske? (VIDEO)

BESPILOTNO površinsko plovilo AEGIR, koje je razvila američka kompanija "Sijera Nevada korporejšn", pronađeno je nasukano na obali turskog grada Unje, prenose lokalni mediji.

Foto printskrin Iks/@SavunmaSanayiST

Uređaj, dugačak oko 10 metara, sa dometom od 900 kilometara i nosivošću do 300 kilograma, biće uništen na moru nakon sprovedenih istraga.

Görseller üzerinden yapılan incelemelerde, bahsi geçen İDA'nın, AEGIR ailesinin AEGIR-W adlı üyesi olduğu görülüyor.



Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki AEGIR-W, azami 900 kilometre menzile sahip ve 25+ knot sürate ulaşabiliyor. Otonom olarak görev icra edebilen İDA'nın faydalı yük… https://t.co/Uqdb24Z73G pic.twitter.com/jZ3DjBbdx0 — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 21, 2026

Veruje se da je ovaj dron, koji koristi Ukrajina u operacijama protiv Rusije, dospeo do turske obale usled neke nepredviđene okolnosti koja ga je odvukla sa planirane putanje.

Grad Unje nalazi se na obali Crnog mora i udaljen je nešto više od 800 kilometara od Istanbula.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"