Svet

MISTERIJA CRNOG MORA: Otkud američki (ukrajinski) podvodni dron na obali Turske? (VIDEO)

Predrag Stojković

22. 03. 2026. u 15:19

BESPILOTNO površinsko plovilo AEGIR, koje je razvila američka kompanija "Sijera Nevada korporejšn", pronađeno je nasukano na obali turskog grada Unje, prenose lokalni mediji.

МИСТЕРИЈА ЦРНОГ МОРА: Откуд амерички (украјински) подводни дрон на обали Турске? (ВИДЕО)

Foto printskrin Iks/@SavunmaSanayiST

Uređaj, dugačak oko 10 metara, sa dometom od 900 kilometara i nosivošću do 300 kilograma, biće uništen na moru nakon sprovedenih istraga.

Veruje se da je ovaj dron, koji koristi Ukrajina u operacijama protiv Rusije, dospeo do turske obale usled neke nepredviđene okolnosti koja ga je odvukla sa planirane putanje.

Grad Unje nalazi se na obali Crnog mora i udaljen je nešto više od 800 kilometara od Istanbula.

(rt.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAVO! Rukometaši Srbije savladali Litvaniju i obezbedili baraž za Svetsko prvenstvo protiv Mađarske

