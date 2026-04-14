Brzo nazad: Makron poziva SAD i Iran da se vrate pregovorima
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pozvao je Teheran i Vašington da se brzo vrate za pregovarački sto, pozivajući na deeskalaciju u Zalivu i strogo pridržavanje regionalnog primirja koje uključuje Liban.
Makron je razgovarao sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom i američkim predsednikom Donaldom Trampom i pozvao na "razjašnjavanje nesporazuma i izbegavanje bilo kakve dalje eskalacije".
Naglasio je da je od vitalnog značaja da se primirje "striktno poštuje od strane svih" i da se to odnosi i na Liban.
"Podjednako je važno da se Ormuski moreuz ponovo otvori bezuslovno, bez ograničenja ili putarina, što je pre moguće", dodao je Makron.
MAKRON: Pobeda za Mađarsku u Evropi
12. 04. 2026. u 22:03
MAKRON RAZGOVARAO SA PEZEŠKIJANOM: Iran da iskoristi priliku u pregovorima sa SAD
11. 04. 2026. u 19:22
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
