Svet

Brzo nazad: Makron poziva SAD i Iran da se vrate pregovorima

Novosti online

14. 04. 2026. u 18:44

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pozvao je Teheran i Vašington da se brzo vrate za pregovarački sto, pozivajući na deeskalaciju u Zalivu i strogo pridržavanje regionalnog primirja koje uključuje Liban.

Брзо назад: Макрон позива САД и Иран да се врате преговорима

Foto: Printskrin BFMTV

Makron je razgovarao sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom i američkim predsednikom Donaldom Trampom i pozvao na "razjašnjavanje nesporazuma i izbegavanje bilo kakve dalje eskalacije".

Naglasio je da je od vitalnog značaja da se primirje "striktno poštuje od strane svih" i da se to odnosi i na Liban.

"Podjednako je važno da se Ormuski moreuz ponovo otvori bezuslovno, bez ograničenja ili putarina, što je pre moguće", dodao je Makron.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost