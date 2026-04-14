Brzo nazad: Makron poziva SAD i Iran da se vrate pregovorima

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pozvao je Teheran i Vašington da se brzo vrate za pregovarački sto, pozivajući na deeskalaciju u Zalivu i strogo pridržavanje regionalnog primirja koje uključuje Liban.

Makron je razgovarao sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom i američkim predsednikom Donaldom Trampom i pozvao na "razjašnjavanje nesporazuma i izbegavanje bilo kakve dalje eskalacije".

Naglasio je da je od vitalnog značaja da se primirje "striktno poštuje od strane svih" i da se to odnosi i na Liban.

"Podjednako je važno da se Ormuski moreuz ponovo otvori bezuslovno, bez ograničenja ili putarina, što je pre moguće", dodao je Makron.