Svet

"Iran ima pravo na samoodbranu" Dedov: SAD još nisu razumele da je besmisleno koristiti jezik sile protiv Irana

V.N.

14. 04. 2026. u 19:02

AMBASADOR Rusije u Iranu Aleksej Dedov izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države nisu shvatile da politika sile prema Iranu ne daje rezultate, pozivajući Vašington da preispita svoj pristup nakon sukoba sa Teheranom.

Иран има право на самоодбрану Дедов: САД још нису разумеле да је бесмислено користити језик силе против Ирана

Foto: Sergey Tolmachev / Alamy / Profimedia

Ruski ambasador u Islamskoj Republici je istakao i značaj strateškog sporazuma između Teherana i Moskve, uz ocenu da Iran ima pravo na samoodbranu i razvoj mirnodopskog nuklearnog programa.

Dedov je, kako prenosi iranska televizija Press TV, osudio nedavne napade na Iran i izrazio saučešće porodicama žrtava, naglašavajući da SAD moraju da revidiraju svoju politiku prema toj zemlji.

 - Smatram da SAD još nisu razumele da je besmisleno koristiti jezik sile protiv Irana - rekao je ruski ambasador.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pročitajte više

FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku

FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku