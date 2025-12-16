"REFERENDUM O TERITORIJALNOM PITANJU CRVENA LINIJA" Zelenski: Ni de jure, ni de fakto ne priznajemo okupirani deo Donbasa kao deo Rusije
PPEDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se trenutno ne razgovara o održavanju referenduma o rešavanju teritorijalnog pitanja, uključujući Donbas.
Odgovarajući na pitanja novinara, Zelenski je rekao da je reč o složenom dokumentu i složenim odlukama i istakao je da se vlasti trude da svojim potezima dodatno ne otežaju život građanima pogođenim ratom, preneo je Ukrinform.
On je naveo da u okviru mirovnih pregovora još nije postignut kompromis oteritorijalnom pitanju. Prema njegovim rečima, stav Ruske Federacije se nije promenio i odnosi se na zahteve u vezi sa Donbasom, dok je stav Ukrajine, kako je rekao, "praktičan, realan i pravedan".
Zelenski je dodao da Sjedinjene Američke Države nastoje da pronađu kompromis i da predlažu model "slobodne ekonomske zone", naglašavajući da takav model ne bi bio pod vođstvom Ruske Federacije.
On je ponovio da Ukrajina "ni de jure, ni de fakto neće priznati privremeno okupirani deo Donbasa kao deo Rusije".
Zelenski je istakao da će se rad na ovom pitanju nastaviti, navodeći da je ono jedno od ključnih i da konsenzus još nije postignut.
U Berlinu su 15. decembra održani pregovori između Zelenskog i američke delegacije koju su predvodili specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner.
Nakon sastanka, Zelenski je rekao da strane imaju različite stavove o teritorijalnom pitanju i da je američka delegacija iznela stav Ruske Federacije, bez postavljanja zahteva Ukrajini.
(Tanjug)
