ZELENSKOM TRAŽE DA ODUSTANE OD DONBASA: Održani napeti pregovori oko Ukrajine u Berlinu, evropski akteri ocenjuju da je ova nedelja "odlučujuć

Intezivni pregovori oko eventualnog budućeg mira u Ukrajini nastavljeni su drugog i završnog dana juče u Berlinu, dok više evropskih aktera poput šefice evropske diplomatije Kaje Kalas i nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula ovu sedmicu označavaju kao "odlučujuću".

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC

Ukrajinski presednik Vladimir Zelenski je, posle petočasovnog razgovora u nedelju sa američkim izaslanicima Džeradom Kušnerom i Stivom Vitkofom, juče oko podneva nastavio diskusiju sa istim sagovornicima. Ovoga puta razgovor je trajao sat i po i za razliku od prvog dana provejavali su negativni tonovi.

Cilj je da se nađe prihvatljivo rešenje za prekid sukoba između Rusije i Ukrajine. Pre susreta sa američkim pregovaračima, Zelenski je razgovarao i sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, posle čega su usledili sastanci Zelenskog sa nemačkim predsednikom Frank-Valterom Štajnmajerom i predsednicom Bundestaga Julijom Klekner, pre nego što se ukrajinski predsednik uputio na sastanak nemačko-ukrajinskog ekonomskog foruma.

Za kraj dana sinoć je bio predviđen i razgovor na vrhu između Zelenskog i evropskih lidera, među kojima nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i britanskim premijerom Kirom Starmerom, kao i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

U nedelju uveče, posle prvog kruga razgovora, američki emisar Stiv Vitkof je istakao da je postignut "značajan napredak". Produbljena diskusija vodila se o mirovnom planu od 20 tačaka, uključujući i ekonomski program. Raniji američki plan od 28 tačaka redukovan je s ciljem približavanja mogućem rešenju.

Zelenski nastoji da svoje sagovornike u Berlinu nagovori da se pronađe diplomatski izlaz za konflikt s Rusijom, a da ne bude previše povoljan za Moskvu. Kijev se nada da će ubediti Vašington da do prekida vatre u Ukrajini treba da dođe bez prethodnih dodatnih teritorijalnih ustupaka Rusiji. Međutim, američki pregovarači i dalje traže od Ukrajine da se povuče iz dela Donbasa koji je još pod kontrolom Kijeva, prenose izvori agencije AFP sa lica mesta.

– Vladimir Putin želi te teritorije. Amerikanci smatraju da bi Ukrajina trebalo da se povuče, što Kijev odbija – navodi izvor upoznat sa razgovorima.

Oko berlinskih susreta prisutan je utisak da su „Amerikanci okrenuli leđa Ukrajini“. Procureo je stav Vašingtona da Kijev treba da prihvati realnost u odnosu snaga i da će, ovako ili onako, Donbas svakako izgubiti. Razgovori su se vodili i oko budućih sigurnosnih garancija Ukrajini i eventualnog učešća Amerikanaca, gde nema previše entuzijazma iz pravca Vašingtona.

Sa Zelenskim se prvog dana sastanka čuo i francuski predsednik Makron, prenevši neke detalje, istakavši da "Amerikanci, Evropljani i Ukrajinci traže samo mir."

- Francuska će ostati uz Ukrajinu u izgradnji snažnog i trajnog mira koji će garantovati bezbednost i suverenitet Ukrajine i Evrope na duži rok – napisao je Makron na mreži Iks i zahvalio se ukrajinskim, evropskim i američkim pregovaračima angažovanim na tom cilju.

I pored izjave Vitkofa za stvari idu u dobrom pravcu, nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da će biti potrebno da se sačeka kraj sedmice kako bi se procenili konkretni rezultati razgovora. Sličnu poruku poslala je i šefica evropske diplomatije Kaja Kalas, istakavši da je ova nedelja „odlučujuća“ za Ukrajinu, posebno uoči završnih razgovora o daljem finansiranju Kijeva.

– Ovo je izuzetno važna sedmica, naročito kada je reč o finansiranju Ukrajine, o čemu će lideri Evropske unije odlučivati na samitu u četvrtak i petak – izjavila je Kalas uoči jučerašnjeg sastanka ministara spoljnih poslova EU u Briselu, dodajući da se pregovori među 27 država članica o zamrznutoj ruskoj imovini nastavljaju, ali da postaju „sve teži“.

PRETNjA ZA EU

Ruski napad na Ukrajinu ostaje najvažnije pitanje sa kojim se suočava Evropska unija, navodi"Evrobarometar" u svojoj redovnoj šestomesečnoj anketi. To je izjavilo 26 odsto ispitanika, a zatim slede imigracija sa 20 odsto i međunarodna situacija sa 19. Čak 77 odsto ispitanika u Evropi smatra da ruski napad na Ukrajinu predstavlja pretnju bezbednosti Evropske unije.