OGROMAN POŽAR U SANKT PETERBURGU: Vatrena stihija zahvatila ceo kompeks, ima povređenih (VIDEO)

10. 12. 2025. u 18:59

VELIKI požar izbio je na pijaci Pravoberežni u Sankt Peterburgu. Vatra je zahvatila oko 300 m², čuli su se i zvuci eksplozija, a dve osobe su povređene. Na terenu su vatrogasci sa šest vozila, dim se vidi iz celog kraja.

Foto: Tviter printskrin/ Visegrád 24

U Nevskom okrugu Sankt Peterburga izbio je veliki požar na pijaci Pravoberežni, a snimci iz drona pokazuju da je vatrena stihija zahvatila gotovo ceo kompleks, goreći duž čitave površine objekta. Na snimcima se vidi masivan stub gustog crnog dima koji se podiže iznad pijace, dok se vatrogasne ekipe bore da požar stave pod kontrolu.

Prema poslednjem izveštaju ruskog Ministarstva za vanredne situacije, do 19 časova po lokalnom vremenu vatra se proširila na približno 300 kvadratnih metara i klasifikovana je stepenom opasnosti nivoa dva. Na licu mesta angažovano je šest vatrogasnih vozila i oko tridesetak vatrogasaca koji rade na gašenju požara i sprečavanju njegovog širenja.

Zaposleni sa pijace ispričali su da je sve počelo na drugom spratu objekta, gde je „nešto počelo da varniči“, nakon čega se prostor vrlo brzo ispunio dimom, pa su svi u panici istrčali napolje. Prema rečima očevidaca, u jednom trenutku čule su se i detonacije, što je izazvalo dodatnu paniku među prisutnima.

Opštinsko tužilaštvo trenutno sprovodi istragu kako bi se utvrdile okolnosti izbijanja požara i da li je u pitanju tehnički kvar, nemar ili nešto drugo.

Ruski mediji prenose da su u požaru povređene dve osobe.

(Alo)

