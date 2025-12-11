Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Тип редакција

11. 12. 2025. u 10:10

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

Foto Profimedia

LIGA KONFERENCIJA

18.45 Brejdablik - Šamrok rovers GG (sa 1,83 na 1,72)

18.45 Samsunspor - AEK Atina 2 (sa 2,80 na 2,62)

18.45 Univerzitatea Krajova - Sparta Prag GG (sa 2,10 na 1,83)

18.45 Heken - AEK Larnaka 1 (sa 2,30 na 2,10)

LIGA EVROPE

18.45 Štutgart - Makabi Tel Aviv 1 (sa 1,25 na 1,20)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?