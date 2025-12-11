KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas u Berlinu da su članice Alijanse naredna meta Rusije. On je na konferenciji za medije rekao da NATO mora da uloži sve napore kako bi sprečio rat koji bi mogao da bude "u razmerima rata koji su proživeli naši dedovi i pradedovi", prenosi Skaj njuz.