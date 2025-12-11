RUSIJA TOKOM NOĆI NAPALA ODESKU OBLAST: Veliki broj ciljeva oboren - Izbili su požari

RUSKE trupe su tokom noći napale energetske objekte u Odeskoj oblasti i u Kremenčučkom okrugu Poltavske oblasti, gde su izbili požari, saopštili su načelnik Odeske regionalne državne administracije Oleg Kiper i šef Poltavske regionalne vojne administracije Volodimir Kogut.

Prema Kiperu, "Odeska oblast je noću doživela još jedan neprijateljski napad udarnih bespilotnih letelica, usmeren na uništavanje civilne, energetske i transportne infrastrukture regiona", prenosi Ukrinform.

Većinu neprijateljskih vazdušnih ciljeva eliminisale su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane, ali su zabeležena oštećenja na jednom energetskom objektu. Protivvazdušna odbrana Ukrajine je delovala u Poltavskoj oblasti tokom noći i "značajan broj ciljeva je oboren", a zbog pada delova letelica i direktnih pogodaka, izbili su požari na objektima, saopštio je Kohut.

Sve nadležne ukrajinske službe rade na otklanjanju posledica napada na energetske objekte, navodi Ukrinform.

