RUSIJA TOKOM NOĆI NAPALA ODESKU OBLAST: Veliki broj ciljeva oboren - Izbili su požari
RUSKE trupe su tokom noći napale energetske objekte u Odeskoj oblasti i u Kremenčučkom okrugu Poltavske oblasti, gde su izbili požari, saopštili su načelnik Odeske regionalne državne administracije Oleg Kiper i šef Poltavske regionalne vojne administracije Volodimir Kogut.
Prema Kiperu, "Odeska oblast je noću doživela još jedan neprijateljski napad udarnih bespilotnih letelica, usmeren na uništavanje civilne, energetske i transportne infrastrukture regiona", prenosi Ukrinform.
Većinu neprijateljskih vazdušnih ciljeva eliminisale su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane, ali su zabeležena oštećenja na jednom energetskom objektu. Protivvazdušna odbrana Ukrajine je delovala u Poltavskoj oblasti tokom noći i "značajan broj ciljeva je oboren", a zbog pada delova letelica i direktnih pogodaka, izbili su požari na objektima, saopštio je Kohut.
Sve nadležne ukrajinske službe rade na otklanjanju posledica napada na energetske objekte, navodi Ukrinform.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Vučić na samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa
