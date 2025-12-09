OBJAVLJENI REZULTATI NOVE ANKETE: Zelenskom pala podrška, ovaj čovek mu diše za vratom!

SAMO 20,3 odsto Ukrajinaca bi glasalo za predsednika Volodimira Zelenskog na sledećim predsedničkim izborima, prema istraživanju Info Sapiensa objavljenom danas.

Uprkos padu podrške, Zelenski ostaje najpopularniji pojedinačni kandidat, piše Kijev Independent.

Istraživanje je sprovedeno između 13. i 28. novembra, nekoliko dana nakon što je Ukrajinu pogodio veliki korupcijski skandal u koji su umešani saveznici Zelenskog.

U oktobru, mesec dana pre nego što je skandal izbio, podrška Zelenskom je iznosila 24,3 odsto.

Rezultati ankete:

Volodimir Zelenski - 20,3 odsto

Valeriji Zalužni - 19,1 odsto

Kiril Budanov - 5,1 odsto

Bivši komandant ukrajinskih oružanih snaga, sada ambasador Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, Valerij Zalužni je na drugom mestu sa 19,1 odsto podrške, što je povećanje od tri procentna poena u odnosu na oktobar.

Na trećem mestu je šef ukrajinske vojne obaveštajne službe, Kiril Budanov, sa 5,1 odsto podrške.

Oko 23,6 odsto ispitanika nije znalo kako da odgovori ili je odbilo da odgovori.

Anketa je sprovedena na uzorku od 1.000 ispitanika

U hipotetičkom scenariju parlamentarnih izbora, 21,8 odsto ispitanika je reklo da bi podržalo još uvek nepostojeću stranku koju predvodi Zalužni, dok bi stranka Volodimira Zelenskog osvojila 11,5 odsto glasova.

I Zalužni i Budanov su do sada odbacili ili ignorisali mogućnost ulaska u politiku.

Anketa je sprovedena telefonom među uzorkom od 1.000 Ukrajinaca starosti 16 i više godina.

Kada je stupio na dužnost predsednika 2019. godine, Zelenski je imao podršku oko 80 odsto Ukrajinaca.

Do februara 2022. godine ta brojka je pala na 37 odsto, da bi naglo skočila na 90 odsto nakon početka velike invazije Rusije.

Anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) sprovedena ranije ove jeseni pokazala je da 60 odsto Ukrajinaca i dalje veruje Zelenskom, dok 35 odsto ne veruje.

Ista anketa je pokazala da samo 25 odsto građana veruje da Zelenski treba da ostane na funkciji nakon završetka rata.

Tramp je rekao da je vreme za izbore

Prema ukrajinskom ustavu, izbori se mogu održati tek nakon završetka vanrednog stanja, koje je proglašeno na početku ruske invazije 2022. godine.

Zelenski je u septembru rekao da je otvoren za mogućnost da se ponovo ne kandiduje nakon rata.

Predsednik SAD Donald Tramp je u intervjuu za Politiko rekao da je vreme da Ukrajina održi izbore. Njegova izjava dolazi u trenutku kada Vašington pojačava pritisak na Kijev da pregovara o mirovnom rešenju za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

