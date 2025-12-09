Svet

NEBENZJA OKRIVIO KIJEV: Vlasti u Ukrajini dovele državu do siromaštva

В.Н.

09. 12. 2025. u 18:50

Vlasti u Kijevu nisu samo dovele Ukrajinu do siromaštva već su je pretvorile i u pregovarački adut u geopolitičkom sukobu između Zapada i Rusije, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

НЕБЕНЗЈА ОКРИВИО КИЈЕВ: Власти у Украјини довеле државу до сиромаштва

Foto printskrin UN TV

On je na sastanku Saveta bezbednosti UN o Ukrajini ocenio da Sjedinjene Američke Države "mukotrpno rade na realnim predlozima za dugoročno i održivo rešenje ukrajinskog sukoba", prenosi agencija RIA.

"Može li neko od inicijatora ovog sastanka jasno da objasni zašto su Ukrajinci primorani da se bore protiv svoje volje kada su na stolu sasvim realni predlozi za dugoročno i održivo rešenje ukrajinskog sukoba, na kojima naše američke kolege mukotrpno rade?", rekao je Nebenzja.

Prema njegovim rečima, London, Pariz, Berlin i druge evropske prestonice zainteresovane su za nastavak sukoba u Ukrajini.

"U stvarnosti, uprkos svim naporima organizatora, naš današnji sastanak samo jasno ističe interes Londona, Pariza, Berlina i drugih evropskih prestonica da se rat nastavi do poslednjeg Ukrajinca", rekao je ruski predstavnik.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)