NEBENZJA OKRIVIO KIJEV: Vlasti u Ukrajini dovele državu do siromaštva
Vlasti u Kijevu nisu samo dovele Ukrajinu do siromaštva već su je pretvorile i u pregovarački adut u geopolitičkom sukobu između Zapada i Rusije, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.
On je na sastanku Saveta bezbednosti UN o Ukrajini ocenio da Sjedinjene Američke Države "mukotrpno rade na realnim predlozima za dugoročno i održivo rešenje ukrajinskog sukoba", prenosi agencija RIA.
"Može li neko od inicijatora ovog sastanka jasno da objasni zašto su Ukrajinci primorani da se bore protiv svoje volje kada su na stolu sasvim realni predlozi za dugoročno i održivo rešenje ukrajinskog sukoba, na kojima naše američke kolege mukotrpno rade?", rekao je Nebenzja.
Prema njegovim rečima, London, Pariz, Berlin i druge evropske prestonice zainteresovane su za nastavak sukoba u Ukrajini.
"U stvarnosti, uprkos svim naporima organizatora, naš današnji sastanak samo jasno ističe interes Londona, Pariza, Berlina i drugih evropskih prestonica da se rat nastavi do poslednjeg Ukrajinca", rekao je ruski predstavnik.
(Tanjug)
