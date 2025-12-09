TRAMP PRETI MEKSIKU: Dodatne carine od pet odsto zbog spora oko vode
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će uvesti dodatnih pet odsto carina Meksiku ako zemlja odmah ne obezbedi dodatnu vodu za američke poljoprivrednike.
Tramp je optužio Meksiko da krši sporazum iz 1944. godine koji reguliše podelu vode između dve zemlje, preneo je Rojters.
Prema tom sporazumu, Meksiko bi trebalo da pošalje 1,75 miliona hektara vode SAD iz Rio Grandea kroz mrežu brana i akumulacija svakih pet godina.
Tramp tvrdi da Meksiko duguje SAD 800.000 hektara vode zbog neispunjavanja obaveza u proteklih pet godina.
Predsednik je zatražio da Meksiko pusti 200.000 hektara vode pre 31. decembra, a ostatak "ubrzo nakon toga".
- Za sada, Meksiko ne reaguje, i to je veoma nepravedno prema našim američkim poljoprivrednicima koji zaslužuju ovu, prekopotrebnu, vodu - rekao je Tramp i dodao da je odobrio dokumentaciju za uvođenje pet odsto carina ako se voda ne isporuči odmah.
Portparol meksičkog Ministarstva ekonomije nije komentarisao Trampovu izjavu.
U aprilu je američka ministarka poljoprivrede Bruk Rolins rekla da je Meksiko pristao da poveća isporuke vode Teksasu kako bi nadoknadio manjak, dok Meksiko ističe da je suočen sa sušom koja otežava punjenje svojih vodnih resursa.
(Tanjug)
