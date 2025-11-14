KIJEV PONOVO LANSIRAO RAKETE „DUGI NEPTUN“ NA RUSIJU: Novi snimak potvrđuje eskalaciju udara projektila dugog dometa (VIDEO)

UKRAJINSKE oružane snage objavile su video-snimke noćnog lansiranja krstarećih raketa „Dugi Neptun“ na rusku teritoriju, u noći 14. novembra 2025. godine.

Neptun, Foto MO. UKR

Na snimcima se vidi ispaljivanje sa zemaljskih lansera, praćeno bljeskovima i karakterističnim zvukom turboventilatorskih motora. Prema ukrajinskim izvorima, korišćena je modifikovana verzija rakete sposobna da pogađa kopnene ciljeve na udaljenosti većoj od 1.000 kilometara.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je sistem uspešno korišćen tokom ove operacije:

„Ove noći, naša vojska je upotrebila rakete ‘Dugi Neptun’ protiv određenih meta na ruskoj teritoriji,“ izjavio je u obraćanju javnosti, dodajući da Ukrajina nastavlja razvoj sopstvenog sistema dalekometnih udara.

Rusko Ministarstvo odbrane nije se oglasilo o navodnim pogodcima, niti je potvrdilo bilo kakve štete na svojoj teritoriji. U zvaničnom izveštaju pomenuto je samo presretanje 216 ukrajinskih dronova tokom noći, dok o krstarećim raketama nije bilo reči.

„DUGI NEPTUN“ – ORUŽJE ZA RAT DUGOG DOMETA

Raketa „Dugi Neptun“ (R-360Mts) razvijena je u konstrukcionom birou „Luč“ u Kijevu i predstavlja duboko modifikovanu verziju ranije protivbrodske rakete R-360 „Neptun“. Novi model namenjen je napadima na kopnene ciljeve kao što su rafinerije, komandni centri i logistička infrastruktura.

Raketa koristi turboventilatorski motor MS400 proizvođača Motor Sič i leti na niskim visinama, što otežava detekciju radarima. Poletna masa iznosi oko 870 kilograma, sa bojevom glavom težine između 150 i 350 kilograma. Domet verzije „Dugi Neptun“ sada premašuje 1.000 kilometara, što omogućava Ukrajini da gađa ciljeve duboko u ruskoj teritoriji bez prelaska linije fronta.

Lansiranje se obavlja sa mobilnih platformi UŠPU-360, uz podršku komandnih i logističkih vozila RKP-360 i TM-360. Ceo kompleks poznat je pod oznakom RK-360Mts „Neptun“.

Cena jedne rakete iznosi oko 1,5 miliona dolara, što je višestruko manje od zapadnih projektila kao što su „Storm šedou“ ili „Tomahavk“. Time Ukrajina dobija oružje koje može relativno jeftino da pogađa visoko vredne ciljeve na velikim daljinama.

Foto oruzjeonline.com

NAPADI I POLITIČKA POZADINA

Ovo nije prvi put da Ukrajina koristi „Dugi Neptun“ protiv ciljeva u Rusiji. Još u martu 2025. godine, raketa je navodno pogodila rafineriju u ruskom gradu Tuapse, udaljenom gotovo hiljadu kilometara od ukrajinske teritorije. Eksplozija je tada izazvala veliki požar, a Kijev je tvrdio da je to bio „uspešan borbeni test“ nove verzije projektila.

Napad na Tuapse bio je, prema analitičarima, kombinovan sa rojom kamikaza dronova koji su ometali rusku protivvazdušnu odbranu, omogućavajući raketi da dosegne cilj. Od tada se „Dugi Neptun“ spominje kao ključni element ukrajinske strategije udara po energetskim objektima i vojno-industrijskim postrojenjima u Rusiji, ipak, lansiranja su retka.

SIKORSKI: UKRAJINA SPREMNA NA JOŠ TRI GODINE RATA

U kontekstu nastavka ofanzivnih operacija, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da se Ukrajina priprema za „još tri godine rata“. U intervjuu za TVP World rekao je da je Kijev svestan dugotrajnosti sukoba, ističući:

„Ovo je rat iscrpljivanja. Ukrajina se priprema za višegodišnju borbu, ali ne verujem da Putin može da izdrži još tri godine u ovom tempu.“

Sikorski je dodao da Poljska planira da finansira terminale Starlink, dodatnu municiju i sisteme dugog dometa koji bi mogli da podrže ukrajinske operacije, uključujući raketne udare duboko u Rusiji. Takođe je pozvao Evropsku uniju da se aktivnije uključi u buduće mirovne pregovore, naglašavajući da bi „Evropa trebalo da pokaže zajedničku odlučnost, ne samo američku podršku“.

Njegove izjave usledile su neposredno nakon priznanja američkog državnog sekretara Marka Rubija da „zapadna protivvazdušna odbrana na frontu biva sistematski uništavana“, što dodatno objašnjava težnju Kijeva da pređe na oružje koje može da deluje iz dubine teritorije, van dometa ruskih udarnih sredstava.

NOVA FAZA RATA – PRECIZNI UDARI UMESTO ROVOVA

Ukrajinski program „Dugi Neptun“ označava prelazak iz klasičnih frontovskih borbi u fazu rata visokog intenziteta u kojem dominiraju precizni udari. Dok Rusija koristi „Kinžal“, „Kalibr“ i „Iskander“, Ukrajina pokušava da izgradi sopstveni odgovor kroz domaće projektile i dronove dugog dometa.

Analitičari ocenjuju da ovi napadi imaju i simboličan efekat – pokazivanje sposobnosti Ukrajine da pogodi ciljeve daleko od linije fronta i unese nesigurnost u rusku pozadinu. Iako ruski zvaničnici retko komentarišu ove incidente, jasno je da se rat pomerio na novu dimenziju u kojoj više ne postoje „bezbedne zone“.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć