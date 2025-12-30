IMAMO NAJNIŽU STOPU KRIMINALITETA Vučić: Posebnu pažnju posvetićemo napadima na žene, silovateljima i pedofilima

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se građanima naše zemlje.

Foto Novosti

Ističe da imamo najnižu stopu kriminaliteta i ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji u 2025. godini.

- Registrovane su 64702 krivična dela, najmanje u proteklih 25 godina. Svake godine od 2013. se smanjivao, da bi u 2025. bio 64.000. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode i otkrivali smo sada zbog seksualniog iskorišćavanja maloletnih lica, uspeli smo da uhapsimo pedofile, moraćemo još pažnje da posvetimo protiv silovatelja, posebnu pažnju ćemo posvetiti napadu na žene. Društvo se osvestilo, počelo je da govori kada neko nekoga ošamari, nekada teške telesne povrede nisu bile vest.

Danas je dobro da je drugačije, time štitimo našu decu i posebno žene. Pozvivam javnost na još veću pozornost da bismo sačuvali integritet svakoga.

