IMAMO NAJNIŽU STOPU KRIMINALITETA Vučić: Posebnu pažnju posvetićemo napadima na žene, silovateljima i pedofilima
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se građanima naše zemlje.
Ističe da imamo najnižu stopu kriminaliteta i ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji u 2025. godini.
- Registrovane su 64702 krivična dela, najmanje u proteklih 25 godina. Svake godine od 2013. se smanjivao, da bi u 2025. bio 64.000. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode i otkrivali smo sada zbog seksualniog iskorišćavanja maloletnih lica, uspeli smo da uhapsimo pedofile, moraćemo još pažnje da posvetimo protiv silovatelja, posebnu pažnju ćemo posvetiti napadu na žene. Društvo se osvestilo, počelo je da govori kada neko nekoga ošamari, nekada teške telesne povrede nisu bile vest.
Danas je dobro da je drugačije, time štitimo našu decu i posebno žene. Pozvivam javnost na još veću pozornost da bismo sačuvali integritet svakoga.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)