VUČIĆ NAJAVIO DVA VAŽNA CILJA ZA NAREDNU GODINU: Mir i stabilnost i najbolja godina u istoriji Srbije, vezano za ekonomiju

В.Н.

30. 12. 2025. u 16:11

PREDSEDNIK Srbije Aleksasndar Vučić istakao je na godišnjoj konferenciji dva cilja za narednu godinu, a to su mir i stabilnost i najbolja godina u istoriji Srbije, vezano za ekonomiju.

Foto Novosti

Vučić je na početku rekao da imamo dva cilja za sledeću godinu, prvi je mir i stabilnost, drugi je najbolja godina u istoriji Srbije, vezano za ekonomiju.

- Sve ono što ćemo da radimo možemo da usmerimo ka ostvarenju dva cilja. Srbija će nastaviti politiku vojne neutralnosti, politike mira u regionu, držati se povelje UN, rezolucije UN, ne samo po pitanju KiM, već i po pitanju svih ostalih kriza širom sveta. Štitićemo bezbednost građana, čuvaćemo našu zemlju od potencijalnog agresora i činiti sve da ih od potencijalnoh napada odvratimo. Živimo u vremenima kada se probudite vidite da je izbio neki rat, u kojima niko ne može da predvidi da li će biti kraja rata u Ukrajini. Siguran sam da će tenzije rasti na drugim delovima planete, važno je da mi sačuvamo našu stabilnost i mir i pokušamo da unapređujemo saradnju sa različitim akterima širom sveta - rekao je Vučić.

