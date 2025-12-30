"PONOSAN SAM, USPELI SMO DA SAČUVAMO ŽIVOTE" Vučić o godini blokaderskog terora - Prošli smo bez žrtava; Najugroženiji je Milan Bogdanović

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić održava godišnju konferenciju u Kući eUprave na kojoj se obraća građanima o svim važnim temama.

Foto: Novosti

- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini. Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali - rekao je Vučić i zahvalio se timu na energiju, entuzijazmu i trudu.

Kaže da je ponosan na činjenicu da uprkos protivazkonitom delovanju u vidu okupljanja, napada na imovinu, ljude, uspeli smo da sačuvamo živote ljudi.

- Najugroženiji je Milan Bogdanović na koga je pucano iz očigledne političke mržnje, koju si mediji i neki pojedinci proizvodili. Jedna čovek je izboden zbog istog razloga. Prošli smo bez žrtava, a u onome što su organizovali žurti prsluci, više desetina ljudi izgubilo je živote. Po nekim podacima čak 43 žrtrve - kaže on.