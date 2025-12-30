Politika

"PONOSAN SAM, USPELI SMO DA SAČUVAMO ŽIVOTE" Vučić o godini blokaderskog terora - Prošli smo bez žrtava; Najugroženiji je Milan Bogdanović

В.Н.

30. 12. 2025. u 16:10

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić održava godišnju konferenciju u Kući eUprave na kojoj se obraća građanima o svim važnim temama.

ПОНОСАН САМ, УСПЕЛИ СМО ДА САЧУВАМО ЖИВОТЕ Вучић о години блокадерског терора - Прошли смо без жртава; Најугроженији је Милан Богдановић

Foto: Novosti

- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini. Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali - rekao je Vučić i zahvalio se timu na energiju, entuzijazmu i trudu.

Kaže da je ponosan na činjenicu da uprkos protivazkonitom delovanju u vidu okupljanja, napada na imovinu, ljude, uspeli smo da sačuvamo živote ljudi.

- Najugroženiji je Milan Bogdanović na koga je pucano iz očigledne političke mržnje, koju si mediji i neki pojedinci proizvodili. Jedna čovek je izboden zbog istog razloga. Prošli smo bez žrtava, a u onome što su organizovali žurti prsluci, više desetina ljudi izgubilo je živote. Po nekim podacima čak 43 žrtrve - kaže on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"