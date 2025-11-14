MERC PRIPRETIO RUSIJI: EU će pripremiti novi paket sankcija

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da bi sledeća runda sankcija Evropske unije protiv Rusije trebalo da bude spremna u narednim nedeljama.

- Mi u EU ćemo pripremiti sledeći paket sankcija u narednim nedeljama - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kiparskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom, koji boravi u poseti Berlinu, prenosi "Katimerini".

Merc je dodao da Evropska unija namerava da nastavi pritisak na Rusiju, a takođe i da se bori protiv zaobilaženja postojećih sankcija. Takođe, naglasio je da postoji politička volja za dalje približavanje Turske Evropskoj uniji.

Nemački kancelar je ukazao na obavezu poštovanja Kopenhaških kriterijuma i izrazio spremnjost da aktivno učestvuje u naporima za obnavljanje pregovora o kiparskom pitanju. Hristodulides je rekao da je potrebno promovisati "obostrano korisnu situaciju" po pitanju Kipra.

- Dok god Turska insistira na rešenju o dve države, sigurno se neće približiti EU - upozorio je kiparski lider, čija će zemlja preuzeti predsedavanje Evropskim savetom u narednih šest meseci. On je kao prioritete istakao i unapređenje diskusije o sledećem višegodišnjem finansijskom okviru i smanjenje birokratije, jačanje konkurentnosti EU, podršku Ukrajini i jačanje odnosa EU sa zemljama Bliskog istoka.