KREMLJ PROTIV POLITIZACIJE G20 Peskov: Rusija ostaje zainteresovana za rad

14. 11. 2025. u 14:10

GRUPA 20 nije izgubila svoj značaj, Rusija ostaje zainteresovana za rad ove organizacije, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskim novinarima.

- Ovo je format u okviru kog se razmatra problem ekonomije, globalne ekonomije. Mi smo se uvek protivili tome da se elementi politizacije na bilo koji način unose u dnevni red ove organizacije. Zato Rusija zadržava svoju zainteresovanost za njen rad - istakao je Peskov.

Grupa 20 zadržava svoju važnost i značaj za mnoge države koje u njoj učestvuju, istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje o tome da li je važnost ove organizacije možda opala, s obzirom na to da predstojećem Samitu neće prisustvovati ni američki, ni kineski predsednik.

