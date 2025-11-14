"ZELENA gnjida je očekivano upala u cugcvang. Svakog joj dana pozicija na tabli sve više slabi", napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- Okruživanje trupa potencijalno preti da uruši celu liniju fronta. A onda, gle, novi gubici teritorija - istakao je on.

Napomenuo je da u energetskom sektoru raste kolaps izazvan ruskim udarima. Struje još ima, ali uz česte prekide, a situacija sa grejanjem je loša.

- Korupcionaška afera razjarenog od nekažnjivosti novčanika, Mindiča, preti da konačno unakazi lik heroja koji se, navodno, neustrašivo bori za slobodu zemlje. Da bi se održao svetli obraz, hitno je organizovan odlazak u zonu fronta sa duboko ličnim partnerom na slovo 'E'. Kao, evo nas – neustrašivi momci, mi ne krademo kao neki, nego se borimo za otadžbinu. Hoće li im poverovati nesrećnici koje je naterao TCK (kontrolni punkt uprave za mobilizaciju) na položaje? Odgovor je očigledan - poručio je bivši ruski predsednik.

Kako je napomenuo, evropski lideri, iako "servilni izrodi", ipak nisu "potpuni idioti". Nemaju nimalo volje da nestanu zajedno sa "razmnoženom korumpiranom buđi", pa su stoga izrazili "duboko razočaranje".

"Ko je, onda, izdao genitalnog muzičara iz 'Kvartala 95'? EU, NATO? Ne, to nije to. Uvređeni ujka Kolomojski, ljut na nezahvalnu vaš? Moguće, ali samo delimično. Pa ko onda? Postoji samo jedna sila koja ume da kazni i da pomiluje svoju kopilad. Vašington, Okrug Kolumbija", naglasio je Medvedev.

Objasnio je da je odatle i zaduvao hladan vetar.

"Da, taj nadrogirani ološ jeste izrod i kučkin sin (son of a bitch), ali nimalo njihov. Pravio je štetu gde god je mogao i zdušno agitovao za senilnog gubitnika", istakao je on.

Ukazao je na to da se u šahu cugcvang obično završava porazom. U životu je, međutim, drugačije.

"Urađeni pajac može još malo da otpleše. Veoma kratko. Njegova sudbina liči na gnojni čir koji tek treba da sazri. Naoštreni skalpel istorije već je podignut nad njim i otvaranje gnojnice je neizbežno", poručio je Medvedev.

(RT Balkan)