OBUZDATI SE OD KORAKA KOJI BI MOGLI DA ESKALIRAJU TENZIJE: Rusija pozvala na uzdržanost nakon Trampovog upozorenja Iranu

KREMLj je pozvao sve strane na uzdržanost i deeskalaciju tenzija oko Irana, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio da bi Vašington mogao da podrži novi napad na Islamsku Republiku.

Foto: Profimedia

Tramp je, zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, u ponedeljak sugerisao da Iran možda obnavlja programe naoružanja nakon američkih napada u junu, preneo je Rojters.

Teheran negira da razvija nuklearno oružje.

- Čitao sam da grade oružje i druge stvari, i ako to rade, ne koriste mesta koja smo uništili, već možda druga - rekao je Tramp novinarima.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je kazao da Rusija smatra da je "neophodno uzdržati se od bilo kakvih koraka koji bi mogli da eskaliraju tenzije u regionu" i naglasio je da je dijalog sa Iranom ključan.

On je dodao da će Moskva nastaviti da razvija bliske odnose sa Teheranom.

Američke snage su u junu napale tri glavna iranska nuklearna postrojenja, pridruživši se dvanaestodnevnoj vojnoj kampanji Izraela protiv Irana.

Tramp je tada rekao da su postrojenja "uništena", iako je kasnija američka procena navela da je uglavnom oštećen samo objekat Fordo.

Rusija i Iran su ove godine potpisali sporazum o strateškom partnerstvu. Zapadne zemlje optužuju Teheran da Rusiji isporučuje rakete i dronove za rat u Ukrajini, što Iran negira.

(Tanjug)

