"EVROPA MORA DA SE OKRENE OD RATA KA MIRU" Orban: Zapadne zemlje do sada potrošile 185 milijardi evra

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da je rizik od širenja rata između Ukrajine i Rusije "svakodnevna mogućnost" zbog lidera zapadnih država koji, prema njegovim rečima, daju prostor pro-ratnim narativima.

Foto: Profimedia

U intervjuu za javni radio, Orban je pozvao Evropu da se "okrene i krene ka miru, a ne ka ratu", preneo je MTI.

Orban je istakao da je fundamentalno pitanje šta je u interesu Evrope, a njegov odgovor je - "mir".

On je naglasio da bi Evropa trebalo da uloži sve napore kako bi postigla stabilnost i izbegla sukob koji bi mogao da "uništi evropsku ekonomiju".

Istovremeno kritikovao je zemlje koje, prema njegovim rečima, "misle da je rat bolji od mira" i koje pružaju Ukrajini oružje, novac i tehnologiju, dok raspravljaju o slanju vojnika.

Orban je naveo da su zapadne zemlje do sada potrošile oko 185 milijardi evra i planiraju još dodatnih izdataka, što, prema njemu, može Evropu da "gurne u dugove i ostave dugoročne posledice za decu i unuke".

Mađarski premijer je poručio da se zato "toliko očajnički bori da Evropljane skloni sa pro-ratnog puta" i da se fokus prebaci na mir.

(Tanjug)

