Svet

"EVROPA MORA DA SE OKRENE OD RATA KA MIRU" Orban: Zapadne zemlje do sada potrošile 185 milijardi evra

В. Н.

14. 11. 2025. u 09:34

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da je rizik od širenja rata između Ukrajine i Rusije "svakodnevna mogućnost" zbog lidera zapadnih država koji, prema njegovim rečima, daju prostor pro-ratnim narativima.

ЕВРОПА МОРА ДА СЕ ОКРЕНЕ ОД РАТА КА МИРУ Орбан: Западне земље до сада потрошиле 185 милијарди евра

Foto: Profimedia

U intervjuu za javni radio, Orban je pozvao Evropu da se "okrene i krene ka miru, a ne ka ratu", preneo je MTI.

Orban je istakao da je fundamentalno pitanje šta je u interesu Evrope, a njegov odgovor je - "mir". 

On je naglasio da bi Evropa trebalo da uloži sve napore kako bi postigla stabilnost i izbegla sukob koji bi mogao da "uništi evropsku ekonomiju".

Istovremeno kritikovao je zemlje koje, prema njegovim rečima, "misle da je rat bolji od mira" i koje pružaju Ukrajini oružje, novac i tehnologiju, dok raspravljaju o slanju vojnika. 

Orban je naveo da su zapadne zemlje do sada potrošile oko 185 milijardi evra i planiraju još dodatnih izdataka, što, prema njemu, može Evropu da "gurne u dugove i ostave dugoročne posledice za decu i unuke".

Mađarski premijer je poručio da se zato "toliko očajnički bori da Evropljane skloni sa pro-ratnog puta" i da se fokus prebaci na mir.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"