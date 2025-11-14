AMERIKA U PANICI: Ruski vojni brod na 15 milja od ostrva Oahua
OBALSKA straža SAD saopštila je da je 26. oktobra uočila ruski vojni brod na 15 nautičkih milja južno od ostrva Oahu.
Navodi se da je avion HC-Herkules i patrolni čamac iz baze Barbers-Point izvršio bezbedan i profesionalan prelet oko broda, identifikovanog kao pomoćno izviđačko plovilo ruske mornarice „Karelija“.
Američka služba dodaje da, prema međunarodnom pravu, stranim ratnim brodovima je dozvoljeno kretanje i delovanje izvan teritorijalnih voda država, koje se prostiru do 12 nautičkih milja od obale.
Inače, pogranični distrikt Obalske straže na Havajima jedan je od najmanjih u sistemu SAD.
Istovremeno, Moskva ističe da plovidba ruskih brodova u međunarodnim vodama u potpunosti odgovara pravilima slobode plovidbe i da se aktivnosti izvode u skladu sa Konvencijom UN o morskom pravu.
(Sputnjik)
