AMERIKA U PANICI: Ruski vojni brod na 15 milja od ostrva Oahua

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 11. 2025. u 08:06

OBALSKA straža SAD saopštila je da je 26. oktobra uočila ruski vojni brod na 15 nautičkih milja južno od ostrva Oahu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija/Vikipedija

Navodi se da je avion HC-Herkules i patrolni čamac iz baze Barbers-Point izvršio bezbedan i profesionalan prelet oko broda, identifikovanog kao pomoćno izviđačko plovilo ruske mornarice „Karelija“.

Američka služba dodaje da, prema međunarodnom pravu, stranim ratnim brodovima je dozvoljeno kretanje i delovanje izvan teritorijalnih voda država, koje se prostiru do 12 nautičkih milja od obale.

Inače, pogranični distrikt Obalske straže na Havajima jedan je od najmanjih u sistemu SAD.

Istovremeno, Moskva ističe da plovidba ruskih brodova u međunarodnim vodama u potpunosti odgovara pravilima slobode plovidbe i da se aktivnosti izvode u skladu sa Konvencijom UN o morskom pravu.

(Sputnjik)

