ZELENSKI NE VERUJE ŠTA GA JE SNAŠLO: Isplivao snimak nestanka struje u trenutku davanja intervjua za Gardijan, svi zatečeni (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 11. 2025. u 12:37

TOKOM intervjua Vladimira Zelenskog za britanski list Gardijan u Marijinskom dvorcu u Kijevu, dva puta je nestalo struje.

Foto: Printskrin/Sputnjik

Ne zna se da li je nestanak struje bio stvaran ili je bio insceniran.

(Sputnjik)

Fudbal
