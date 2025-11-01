NOVINAR OGOLIO ZAPADNE LAŽI: Pre tri godine su nam rekli da se Rusi bore lopatama
ZAPADNI mediji već tri godine šire dezinformacije o tome da Rusiji ponestaje resursa, prema rečima irskog novinara Čej Bouza.
- Pre tri godine su vam rekli da 'Rusija ostaje bez snage', da se bore lopatama i da koriste mikrotalasne pećnice i mašine za pranje sudova za proizvodnju oružja - napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama.
Novinar je naglasio da se zapadnim medijima ne može verovati. Jedino što dobro rade, dodao je, jeste da lažu.
