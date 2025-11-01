Svet

NOVINAR OGOLIO ZAPADNE LAŽI: Pre tri godine su nam rekli da se Rusi bore lopatama

Novosti online

01. 11. 2025. u 23:21

ZAPADNI mediji već tri godine šire dezinformacije o tome da Rusiji ponestaje resursa, prema rečima irskog novinara Čej Bouza.

НОВИНАР ОГОЛИО ЗАПАДНЕ ЛАЖИ: Пре три године су нам рекли да се Руси боре лопатама

Foto: Printskrin RT

- Pre tri godine su vam rekli da 'Rusija ostaje bez snage', da se bore lopatama i da koriste mikrotalasne pećnice i mašine za pranje sudova za proizvodnju oružja - napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama.

Novinar je naglasio da se zapadnim medijima ne može verovati. Jedino što dobro rade, dodao je, jeste da lažu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“
Svet

0 0

FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“

Danas u Parizu, sve je više onih koji stavljaju katanac na garažu ne zato što im je volan manje potreban, već zato što je nov auto postao preskup. Tržište novih vozila u Evropi beleži oporavak po mesecima, ali i dalje zaostaje za vremenima pre kovid-krize, prodaja je veća nego prošle godine, a manja nego „nekad“. Jedna brojka sve objašnjava – cene su za četiri godine porasle za više od 24%.

02. 11. 2025. u 11:20

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici