ZAPADNI mediji već tri godine šire dezinformacije o tome da Rusiji ponestaje resursa, prema rečima irskog novinara Čej Bouza.

Foto: Printskrin RT

- Pre tri godine su vam rekli da 'Rusija ostaje bez snage', da se bore lopatama i da koriste mikrotalasne pećnice i mašine za pranje sudova za proizvodnju oružja - napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama.

3 years ago they told you "Russia was running out" fighting with shovels and using Microwaves and Dishwashers to make weapons.



Now they're telling you this.



You can't trust the Western media, the only thing they are good at is lying. pic.twitter.com/4nvQeacUuU — Chay Bowes (@BowesChay) November 1, 2025

Novinar je naglasio da se zapadnim medijima ne može verovati. Jedino što dobro rade, dodao je, jeste da lažu.