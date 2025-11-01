Svet

BRISEL NEMA SVOJ NOVAC Orban: Predlog EK da 20 odsto budžeta ide Ukrajini je put u propast

01. 11. 2025. u 17:17

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da je predlog Brisela da 20 odsto narednog budžeta Evropske unije bude namenjeno Ukrajini "put u propast".

Foto: Profimedia

On je na svom nalogu na mreži "Iks" pojasnio da Brisel nema svoj novac, već koristi novac zemalja članica za finansiranje rata u Ukrajini.

-Predlaže se da više od 20 odsto sledećeg budžeta EU ide Ukrajini dok je evropska ekonomija u velikim problemima. Finansiranje rata povećanjem duga i poreza nije strategija, već put u propast. Vreme je za mir, vreme je za obnovu Evrope, naglasio je Orban.

(Tanjug)

