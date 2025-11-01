"ON ČVRSTO STOJI NA STRANI KIJEVA": Orban oštro kritikovao „ratobornu“ politiku Tuska o Ukrajini
PREMIJER Mađarske Viktor Orban žestoko je kritikovao stav poljskog kolege Donalda Tuska prema ukrajinskom pitanju, ocenivši da je postao „jedan od najglasnijih podstrekača rata u Evropi.
Istovremeno, Orban je poručio i da Tuskova vojna politika „doživljava neuspeh imajući u vidu da Ukrajina ostaje bez evropskog novca, dok su Poljaci umorni od rata“.
Mađarski premijer je u objavi na mreži Iks dodao da Tusk više ne može da promeni politički kurs Varšave, „jer je pretvorio Poljsku u vazala Brisela“.
Ranije je Orban izjavio da poljski premijer svoju zemlju smatra učesnikom sukoba u Ukrajini, dok je Budimpešta zainteresovana za mirno rešenje.
„Tusk čvrsto stoji na strani Kijeva, a ja — na strani Mađarske, koja nije učesnik konflikta“, poručio je tada Orban.
