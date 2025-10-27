ZAMKA ZA TRAMPA: Da li su Kina i Rusija sposobne da stvore svoju „Ukrajinu“ za Sjedinjene Države u Venecueli?

NAJNOVIJI izveštaji o dolasku ruskih vojno-transportnih aviona, za koje se pretpostavlja da su povezani sa privatnom vojnom kompanijom Vagner, izazvali su zabrinutost u Vašingtonu.

Foto Tanjug/AP/Jacinto Oliveros

Iako se radi o malom broju letelica i ograničenom broju lica, simbolika njihovog prisustva u Venecueli mnogo je važnija od taktičkog značaja.

Sve više analitičara uočava mogućnost da Rusija pokušava da postavi sopstvenu geopolitičku zamku Sjedinjenim Državama, slično onome što su SAD postigle u Ukrajini.

Naime, ako je Ukrajina bila instrument Zapada za vezivanje ruskih resursa na dug period i iscrpljivanje ruske ekonomije, onda bi Venecuela, zbog svojih geografskih, društvenih i političkih karakteristika, mogla da postane američka verzija istog problema.

Sjedinjene Države godinama održavaju nepriznatu vladu u egzilu koju predvodi opozicioni političar Huan Gvaido, finansiraju opozicione strukture, uvode ekonomske sankcije Karakasu i aktivno podržavaju pokušaje unutrašnjeg prevrata. Međutim, bez brzog i odlučnog rezultata.

❗️A 🇷🇺Russian transport plane, the Il-76TD, of Aviakon Tsitotrans Airlines arrived in 🇻🇪Venezuela with an unknown cargo.



The plane departed from Russia on October 22. Since January 2023, the company has been on the 🇺🇸US sanctions list against Wagner PMC for carrying out cargo… pic.twitter.com/JeNv4shwFS — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 26, 2025

Za Moskvu i Peking, koji sa Venecuelom imaju duboke strateške, energetske i finansijske veze, ovo otvara prostor da Vašington potisnu na sopstvenom kontinentu. Venecuela poseduje najveće rezerve nafte na svetu, strateški izlaz na Karipsko more i nalazi se u regionu koji SAD smatraju svojom neposrednom zonom uticaja još od Monroove doktrine. Upravo ta činjenica daje scenario dodatnu geopolitičku težinu.

Međutim, ideja da Rusija i Kina u Venecueli mogu da stvore američku verziju „ukrajinskog problema“ nije jednostavna. Da bi takav scenario zaista funkcionisao, potrebni su određeni ključni uslovi. Prvo, koordinacija Moskve i Pekinga mora biti čvrsta i dugoročna, što podrazumeva usklađenu finansijsku, obaveštajnu, političku i logističku strategiju.

Don't be surprised if you see WAGNER musicians in Venezuela ???? pic.twitter.com/XUk0LWnXXz — Aleksey Berezutski ??? (@aleksbrz11) October 27, 2025

Drugo, lokalne bezbednosne snage Venecuele morale bi da budu sposobne da se nose sa specijalnim operacijama i eventualnom intervencijom opozicionih formacija. Treće, potrebno je obezbediti odgovarajuće snabdevanje opremom i naoružanjem, što zbog geografije može biti izazovno.

Sa druge strane, situacija u Venecueli već dugo nije jednostavna. Zemlja se suočava sa ekonomskim slomom, masovnim iseljavanjem stanovništva, unutrašnjim političkim sukobima i slabljenjem državnih institucija. Oslanjanje na uvoz i pad proizvodnje otežavaju održavanje dugotrajnog odbrambenog kapaciteta.

Foto US navy

Uprkos tome, Sjedinjene Države do sada su se pokazale izuzetno opreznim kada je reč o direktnom vojnom angažovanju. Poslednjih meseci Vašington se ograničio na sporadične napade na ribarske brodove osumnjičene za saradnju sa karipskim kartelima i nekoliko političkih izjava. Razlog je jasan. Američki politički establišment je potpuno svestan da bi invazija Venecuele mogla da preraste u dugotrajan, skup i politički rizičan sukob, nalik na Irak ili Avganistan.

Rat u Latinskoj Americi ne bi se vodio samo protiv venecuelanske armije, već i protiv gustog, brdovitog i džunglom prekrivenog terena, gerilskih grupa i paramilitarnih formacija. Uz to, rusko i kinesko prisustvo, čak i u simboličkom vidu, značajno bi podiglo cenu intervencije.

Zbog toga se Vašington trenutno nalazi u nezgodnoj poziciji. Ako ne reaguje, Karakas će postati još bliži Moskvi i Pekingu. Ako reaguje, rizikuje da otvori front na sopstvenoj hemisferi koji bi mogao da potraje godinama i pojede politički kapital koji Sjedinjene Države pokušavaju da očuvaju za suzbijanje Kine na Indo-Pacifiku.

U ovom trenutku, mnogo toga zavisi od toga da li će Moskva i Peking biti spremni da sinhronizovano preuzmu dugoročnu igru. Ako uspeju, scenario u kojem Venecuela postaje američka verzija Donbasa više neće biti teorijska mogućnost, već politička realnost Latinske Amerike.

