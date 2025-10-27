ZAMKA ZA TRAMPA: Da li su Kina i Rusija sposobne da stvore svoju „Ukrajinu“ za Sjedinjene Države u Venecueli?
NAJNOVIJI izveštaji o dolasku ruskih vojno-transportnih aviona, za koje se pretpostavlja da su povezani sa privatnom vojnom kompanijom Vagner, izazvali su zabrinutost u Vašingtonu.
Iako se radi o malom broju letelica i ograničenom broju lica, simbolika njihovog prisustva u Venecueli mnogo je važnija od taktičkog značaja.
Sve više analitičara uočava mogućnost da Rusija pokušava da postavi sopstvenu geopolitičku zamku Sjedinjenim Državama, slično onome što su SAD postigle u Ukrajini.
Naime, ako je Ukrajina bila instrument Zapada za vezivanje ruskih resursa na dug period i iscrpljivanje ruske ekonomije, onda bi Venecuela, zbog svojih geografskih, društvenih i političkih karakteristika, mogla da postane američka verzija istog problema.
Sjedinjene Države godinama održavaju nepriznatu vladu u egzilu koju predvodi opozicioni političar Huan Gvaido, finansiraju opozicione strukture, uvode ekonomske sankcije Karakasu i aktivno podržavaju pokušaje unutrašnjeg prevrata. Međutim, bez brzog i odlučnog rezultata.
Za Moskvu i Peking, koji sa Venecuelom imaju duboke strateške, energetske i finansijske veze, ovo otvara prostor da Vašington potisnu na sopstvenom kontinentu. Venecuela poseduje najveće rezerve nafte na svetu, strateški izlaz na Karipsko more i nalazi se u regionu koji SAD smatraju svojom neposrednom zonom uticaja još od Monroove doktrine. Upravo ta činjenica daje scenario dodatnu geopolitičku težinu.
Međutim, ideja da Rusija i Kina u Venecueli mogu da stvore američku verziju „ukrajinskog problema“ nije jednostavna. Da bi takav scenario zaista funkcionisao, potrebni su određeni ključni uslovi. Prvo, koordinacija Moskve i Pekinga mora biti čvrsta i dugoročna, što podrazumeva usklađenu finansijsku, obaveštajnu, političku i logističku strategiju.
Drugo, lokalne bezbednosne snage Venecuele morale bi da budu sposobne da se nose sa specijalnim operacijama i eventualnom intervencijom opozicionih formacija. Treće, potrebno je obezbediti odgovarajuće snabdevanje opremom i naoružanjem, što zbog geografije može biti izazovno.
Sa druge strane, situacija u Venecueli već dugo nije jednostavna. Zemlja se suočava sa ekonomskim slomom, masovnim iseljavanjem stanovništva, unutrašnjim političkim sukobima i slabljenjem državnih institucija. Oslanjanje na uvoz i pad proizvodnje otežavaju održavanje dugotrajnog odbrambenog kapaciteta.
Uprkos tome, Sjedinjene Države do sada su se pokazale izuzetno opreznim kada je reč o direktnom vojnom angažovanju. Poslednjih meseci Vašington se ograničio na sporadične napade na ribarske brodove osumnjičene za saradnju sa karipskim kartelima i nekoliko političkih izjava. Razlog je jasan. Američki politički establišment je potpuno svestan da bi invazija Venecuele mogla da preraste u dugotrajan, skup i politički rizičan sukob, nalik na Irak ili Avganistan.
Rat u Latinskoj Americi ne bi se vodio samo protiv venecuelanske armije, već i protiv gustog, brdovitog i džunglom prekrivenog terena, gerilskih grupa i paramilitarnih formacija. Uz to, rusko i kinesko prisustvo, čak i u simboličkom vidu, značajno bi podiglo cenu intervencije.
Zbog toga se Vašington trenutno nalazi u nezgodnoj poziciji. Ako ne reaguje, Karakas će postati još bliži Moskvi i Pekingu. Ako reaguje, rizikuje da otvori front na sopstvenoj hemisferi koji bi mogao da potraje godinama i pojede politički kapital koji Sjedinjene Države pokušavaju da očuvaju za suzbijanje Kine na Indo-Pacifiku.
U ovom trenutku, mnogo toga zavisi od toga da li će Moskva i Peking biti spremni da sinhronizovano preuzmu dugoročnu igru. Ako uspeju, scenario u kojem Venecuela postaje američka verzija Donbasa više neće biti teorijska mogućnost, već politička realnost Latinske Amerike.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŠTA ĆE PROMENITI NOVE RUSKE BOMBE DUGOG DOMETA? Kijev je sada u dometu FAB (VIDEO)
25. 10. 2025. u 07:00
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)