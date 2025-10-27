"BUREVESTNIK" NIJE LANSIRAN SA KOPNA? Nove informacije o ruskoj raketi koje su sledile Zapad
NUKLEARNA krstareća raketa „Burevestnik“ (poznata u NATO-u kao Skyfall), za koju se dugo smatralo da se lansira sa kopna, možda je testirana sa bombardera Tu-95MS u ruskom Dalekom istoku, a ne na arktičkom ostrvu Nova Zemlja, kako se ranije pretpostavljalo, prema novom izveštaju ruske televizije Rusija 1.
Otkriće je usledilo tokom emisije u kojoj je prikazano kako se na pisti baze Ukrainka u Amurskoj oblasti u avion utovaruje raketa prekrivena platnom. Snimak je emitovan u nedelju, 26. oktobra, samo nekoliko sati nakon što je predsednik Vladimir Putin najavio da je Rusija završila „odlučujuća testiranja Burevestnika“ i da se priprema za njegovo razmeštanje.
Izveštaj televizije „Rusija 1“ sadržao je pažljivo montiranu sekvencu više različitih događaja. Prvo je prikazana raketa pokrivena tkaninom koja se utovaruje u bombarder, uz reči naratora:
- Ovo je bilo testiranje novog oružja.
U sledećem delu prikazana je retrospektiva iz 10. oktobra, kada je Putin tokom posete Tadžikistanu nagovestio testiranje novog sistema, ne navodeći detalje.
Poslednji segment je prikazivao Putinovu izjavu od 26. oktobra, date u prisustvu generala Valerija Gerasimova, u kojoj je saopštio da je Rusija završila „odlučujuća testiranja“ Burevestnika i započela pripreme za njegovo razmeštanje.
Posle prikazanih snimaka, reporter je zaključio:
- Sada je jasno o kojoj raketi je govorio.
Analiza snimka
Portal Agentstvo.Novosti naknadno je analizirao snimak televizije „Rusija 1“ i istakao da je isti segment, sa misterioznim objektom, prvi put emitovan 22. oktobra kao „trenažni let strateškog bombardera“.
Istovremeno, Putinovo saopštenje od nedelje ukazuje da je test izveden 21. oktobra. Prema analizi Agentstva, razlika u datumima može se objasniti vremenskom razlikom između Moskve i ruskog Dalekog istoka.
Dok su zapadni analitičari pažljivo nadgledali Novu Zemlju očekujući lansiranje rakete Skyfall, nisu primetili nikakvu aktivnost na tom području, što je izazvalo sumnje da je test uopšte održan. Na osnovu tih podataka, zaključeno je da bi Burevestnik mogao biti raketa vazdušnog lansiranja, a ne kopnena, kako se do sada verovalo.
Potencijalni preokret u balansu moći
Ministarstvo odbrane Rusije nije zvanično potvrdilo testiranje, ali ako se potvrdi verzija televizije „Rusija 1“, to bi značilo da se Burevestnik može lansirati iz aviona, što bi dramatično povećalo njegov domet i nepredvidivost.
Bombarder Tu-95 može nositi do 20 tona naoružanja, ali stručnjaci sumnjaju da li je Burevestnik kompatibilan sa ovim avionom zbog svoje veličine i posebnog dizajna krila. Prema procenama, raketa je duga između 9 i 12 metara, može dostići brzinu do 900 km/h i teža je od krstareće rakete H-101.
Putin je u nedelju, 26. oktobra, još jednom naglasio da je Rusija završila „odlučujuća testiranja Burevestnika“ i da se priprema za njegovo uvođenje u operativnu upotrebu.
(Kijev post)
