PRAŠINA OKO NOVE RUSKE RAKETE SE NE SPUŠTA, OGLASIO SE KREMLJ: "Burevestnik" neće opteretiti odnose Rusije i Amerike
TESTIRANjE rakete „Burevesnik“ ne bi trebalo ni na koji način da nanese štetu odnosima između Moskve i Vašingtona. Oni su već na prilično niskom nivou, naglasio je na brifingu portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Ovde nema ničega što bi moglo ili trebalo da 'zategne' odnose između Moskve i Vašingtona, posebno zato što su ti odnosi na najnižem nivou - primetio je portparol Kremlja.
- Do sada su učinjeni samo prvi stidljivi napori da se ovi odnosi podignu iz stanja paralize - dodao je Peskov.
Komentarišući posetu specijalnog izaslanika ruskog lidera za ekonomske odnose Kirila Dmitrijeva Americi, on je istakao da su neformalni kontakti između Rusije i Sjedinjenih Država važna komponenta dijaloga, između ostalog zbog niza neprijateljskih koraka koje je preduzeo Vašington.
Izjave Peskova:
▪️ Moskva ostaje otvorena za uspostavljanje odnosa sa Vašingtonom.
▪️ Uz svu otvorenost Moskve za dijalog sa Vašingtonom, i Rusija i Putin se rukovode sopstvenim nacionalnim interesima.
▪️ Evropljani se nalaze u stanju rusofobične i agresivne histerije.
▪️ Rusija dosledno radi na osiguranju sopstvene bezbednosti, u tom pravcu se i radi na razvoju novog naoružanja.
▪️ Putin će u ponedeljak obaviti međunarodni telefonski razgovor, a pored toga danas će predsednik primiti ministra spoljnih poslova Severne Koreje Čoe Son Hui.
(Sputnjik)
