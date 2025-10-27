"PUTIN BI TREBALO DA OKONČA RAT UMESTO ŠTO TESTIRA RAKETE" Tramp: Znaju da imamo nuklearnu podmornicu tik uz njihovu obalu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin trebalo da se fokusira na okončanje rata u Ukrajini umesto na testiranje raketa, preneli su danas američki mediji.
Komentarišući izveštaje o testiranju nove ruske rakete na nuklearni pogon, Tramp je poručio da SAD takođe imaju nuklearne podmornice pozicionirane blizu Rusije, prenosi CNN.
- Oni znaju da imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svetu, tik uz njihovu obalu. Trebalo bi da okonča rat, rat koji je trebalo da traje jednu nedelju, a sada je u svojoj četvrtoj godini. To je ono što bi trebalo da uradi umesto testiranja raketa - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu tokom turneje po Aziji.
Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je u nedelju da je Rusija uspešno testirala svoju krstareću raketu Burevestnik koja se pokreće na nuklearni pogon i najavio razmeštanje tog novog oružja.
Ruski zvaničnici tvrde da je raketa bila u vazduhu oko 15 sati i da je za to vreme prešla oko 14.000
(Tanjug)
