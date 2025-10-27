Svet

SRUŠILI SE HELIKOPTER I LOVAČKI AVION AMERIČKE VOJSKE: Drama u Južnom kineskom moru, oglasila se pacifička flota

Танјуг

27. 10. 2025. u 07:39

AMERIČKI mornarički helikopter MH-60R Sea Hawk helikopterske pomorske udarne eskadrile (HSM) 73 i lovački avion F/A-18F Super Hornet borbene grupe Crveni petlovi, srušili su se u nedelju oko 14.45 po lokalnom vremenu u Južno kinesko more tokom rutinske operacije.

СРУШИЛИ СЕ ХЕЛИКОПТЕР И ЛОВАЧКИ АВИОН АМЕРИЧКЕ ВОЈСКЕ: Драма у Јужном кинеском мору, огласила се пацифичка флота

Foto: Printscreen

- Oba aciona su poletela u misiju sa američkog nosača aviona USS Nimic (CVN 68), a spasilačke ekipe iz sastava Udarne grupe 11 bezbedno su izvukle sve članove posade borbenih letelica - navodi se u saopštenju američke pacifičke flote na društvenoj mreži Fejsbuk.

Dodaje se da je pokrenuta istraga o uzrocima ovih incidenata.

Ranije je objavljeno da SAD planira da do 2027. godine zamene nosač aviona USS Nimic novim nosačem aviona klase Ford, USS John F. Kennedy.

