Svet

KAC REKAO VENSU: 60 odsto tunela Hamasa u Gazi još nije uništeno

Новости онлине

24. 10. 2025. u 21:32

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac rekao američkom potpredsedniku Džej Di Vensu tokom njegove posete Tel Avivu ove sedmice da 60 odsto tunela palestinske militantne grupe Hamas širom Pojasa Gaze još nije uništeno, javio je izraelski Kanal 12.

Foto: Tanjug/AP

Taj medij je objavio da se polovina tunela Hamasa nalazi na izraelskoj strani tzv. žute linije, na koju se izraelska vojska povukla na početku primirja u Pojasu Gaze 10. oktobra i da će zbog toga Izraelu biti lakše da neutrališe polovinu tunela u narednim nedeljama i mesecima, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je ranije ove godine procenila da je od početka rata uništila samo 25 odsto tunela Hamasa širom Pojasa Gaze.

Međutim, vojska tvrdi da je glavni fokus bio na tunelima Hamasa koji se koriste za napade, kao komandni centri ili za proizvodnju oružja, od kojih je velika većina uništena, a ne na velikom broju tunela koje Hamas koristi za kretanje po Pojasu Gaze, posebno u oblastima gde kopnene trupe nikada nisu delovale.

