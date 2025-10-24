VLADA ODOBRILA: Zaposleni u holandskoj nacionalnoj železnici nosiće palice
HOLANDSKA vlada odobrila je plan prema kojem će neki pripadnici nacionalne železničke kompanije NS biti naoružani palicama, prenose danas lokalni mediji.
Na osnovu dvogodišnjeg pilot programa, koji treba da započne u proleće naredne godine, najviše 75 odsto pripadnika te službe imaće ovlašćenje da nosi palice, preneo je NL tajms.
Reč je o zaposlenima u NS koji pomažu u obezbeđivanju vozova i železničkih stanica, a njih je oko 680.
Za sada nije jasno u koju svrhu će palice biti korišćene, a kompanija NS je tražila njihovo uvođenje od ministarstva pravde i bezbednosti zbog nasilja prema zaposlenima.
Pre nego što dobiju palice na korišćenje zaposleni će proći obuku.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RASKOL U NATO? Holandske obaveštajne službe ograničile razmenu informacija sa SAD
18. 10. 2025. u 13:45
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)