VLADA ODOBRILA: Zaposleni u holandskoj nacionalnoj železnici nosiće palice

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 10. 2025. u 22:45

HOLANDSKA vlada odobrila je plan prema kojem će neki pripadnici nacionalne železničke kompanije NS biti naoružani palicama, prenose danas lokalni mediji.

Foto: ilustracija

Na osnovu dvogodišnjeg pilot programa, koji treba da započne u proleće naredne godine, najviše 75 odsto pripadnika te službe imaće ovlašćenje da nosi palice, preneo je NL tajms.

Reč je o zaposlenima u NS koji pomažu u obezbeđivanju vozova i železničkih stanica, a njih je oko 680.

Za sada nije jasno u koju svrhu će palice biti korišćene, a kompanija NS je tražila njihovo uvođenje od ministarstva pravde i bezbednosti zbog nasilja prema zaposlenima.

Pre nego što dobiju palice na korišćenje zaposleni će proći obuku.

sputnikportal.rs

ILI daj polovinu plate ili napolje! Ovako komanduje muslimanska mafija u Italiji, u gradu Monfalkone, u provinciji Goricija, u regionu Frijuli-Venecija Đuliji. To je opština sa najvećim brojem stranaca u Italiji, proporcionalno broju stanovnika. Ima ih 32 procenta, od kojih je 55 odsto pristiglo iz Bangladeša. Najveći broj ih je zaposlen u brodogradilištu „Finkantijeri“.

