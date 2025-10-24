VLADA ODOBRILA: Zaposleni u holandskoj nacionalnoj železnici nosiće palice

HOLANDSKA vlada odobrila je plan prema kojem će neki pripadnici nacionalne železničke kompanije NS biti naoružani palicama, prenose danas lokalni mediji.

Foto: ilustracija

Na osnovu dvogodišnjeg pilot programa, koji treba da započne u proleće naredne godine, najviše 75 odsto pripadnika te službe imaće ovlašćenje da nosi palice, preneo je NL tajms.

Reč je o zaposlenima u NS koji pomažu u obezbeđivanju vozova i železničkih stanica, a njih je oko 680.

Za sada nije jasno u koju svrhu će palice biti korišćene, a kompanija NS je tražila njihovo uvođenje od ministarstva pravde i bezbednosti zbog nasilja prema zaposlenima.

Pre nego što dobiju palice na korišćenje zaposleni će proći obuku.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć