KIM ODAJE POČAST VOJNICIMA POGINULIM ZA RUSIJU: Počela gradnja velikog vojnog muzeja u Severnoj Koreji

Severna Koreja je počela izgradnju muzeja u čast palih vojnika koji su se borili za Rusiju u ratu protiv Ukrajine, objavili su u petak državni mediji.

Severnokorejski lider Kim Džong Un predsedavao je ceremonijom polaganja kamena temeljca za budući „memorijalni muzej borbenih podviga u prekomorskim vojnim operacijama“ u Pjongjangu.

Ruski ambasador u Severnoj Koreji Aleksandar Macegora takođe je prisustvovao ceremoniji u četvrtak, javila je KCNA.

U njemu se navodi da je Kim „lično odabrao lokaciju u oblasti Hvasong, simbolu modernog Pjongjanga, i preduzeo posebne mere za formiranje elitnih građevinskih jedinica“.

Ranije u avgustu, Kim je predstavio plan za izgradnju ulice u Pjongjangu u čast palih vojnika.

Rekao je da će ulica Sebjol, što znači „jutarnja zvezda“, biti izgrađena u okrugu Tesong u Pjongjangu.

U aprilu ove godine, južnokorejska Nacionalna obaveštajna služba (NIS) obavestila je zakonodavce da je najmanje 600 severnokorejskih vojnika poginulo boreći se zajedno sa ruskim snagama protiv Ukrajine.

Procenjuje se da je Pjongjang pretrpeo više od 4.700 žrtava otkako su njegove trupe počele da učestvuju u sukobu prošle godine.

Severna Koreja i Rusija su prošle godine potpisale sveobuhvatni strateški sporazum o partnerstvu, obećavajući međusobnu vojnu podršku ukoliko bilo koju od njih napadne treća strana.

Tokom sastanka sa Kim Džong Unom u Pekingu prošlog meseca, ruski predsednik Vladimir Putin je rekao da su se „hrabri“ severnokorejski vojnici pridružili ratu u Ukrajini na Kimovu inicijativu.

