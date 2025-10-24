AMERIČKI MINISTAR ODBRANE: Izveden je napad po nalogu Donalda Trampa

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da je tokom noći, po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa, Ministarstvo rata izvelo smrtonosni kinetički napad na plovilo kojim je upravljala organizacija Tren de Aragva (TdA), označena kao teroristička organizacija (DTO), koja trguje narkoticima u Karipskom moru.

- Prema našim obaveštajnim podacima, plovilo je bilo uključeno u ilegalno krijumčarenje narkotika, kretalo se poznatom rutom za narko-trgovinu i prevozilo narkotike. Tokom napada, koji je izveden na međunarodnim vodama i bio je prvi noćni napad, na brodu se nalazilo šest muškaraca, članova narko-terorističke grupe - napisao je on na platformi Iks.

Prema njegovim rečima, svi šestorica su poginuli, a američke snage nisu pretrpele bilo kakve gubitke.

- Ako ste narko-terorista koji krijumčari drogu u našoj hemisferi, postupaćemo sa vama kao sa Al-Kaidom. Danju ili noću, mapiraćemo vaše mreže, pratiti vaše ljude, juriti vas i ubiti vas - naglasio je Hegset.

