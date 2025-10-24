Svet

ONI RADE PROTIV AMERIKE! Oglasio se Putin - Poslao upozorenje za Trampa

В.Н.

24. 10. 2025. u 08:26

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da oni koji savetuju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da uvede sankcije ruskoj naftnoj industriji zapravo rade protiv interesa SAD.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Ako se obim naše nafte i naftnih derivata smanji na svetskom tržištu, to će dovesti do skoka cena nafte i goriva, uključujući i na benzinskim pumpama, a Sjedinjene Američke Države nisu izuzetak - rekao je Putin novinarima, dodajući da je o toj temi razgovarao sa Trampom, preneo je danas TASS.

On je naglasio da bi rast cena goriva mogao da ima političke posledice u SAD.

- Ako uzmemo u obzir domaći politički kalendar u državama, jasno je koliko će neki procesi biti osetljivi. Oni koji predlažu takve odluke sadašnjoj administraciji moraju da razumeju za koga oni zapravo rade - poručio je ruski lider.

Sjedinjene Američke Države uvele su 22. oktobra sankcije za više od 30 podružnica ruskih energetskih kompanija Rosnjeft i Lukoil. Ograničenja se, međutim, ne odnose na njihove transakcije sa Kaspijskim konzorcijumom za cevovod (CPC) i kompanijom Tengizševroil, koje sarađuju sa američkim partnerima.

(Tanjug)

