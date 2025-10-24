ONI RADE PROTIV AMERIKE! Oglasio se Putin - Poslao upozorenje za Trampa

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da oni koji savetuju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da uvede sankcije ruskoj naftnoj industriji zapravo rade protiv interesa SAD.

- Ako se obim naše nafte i naftnih derivata smanji na svetskom tržištu, to će dovesti do skoka cena nafte i goriva, uključujući i na benzinskim pumpama, a Sjedinjene Američke Države nisu izuzetak - rekao je Putin novinarima, dodajući da je o toj temi razgovarao sa Trampom, preneo je danas TASS.

On je naglasio da bi rast cena goriva mogao da ima političke posledice u SAD.

- Ako uzmemo u obzir domaći politički kalendar u državama, jasno je koliko će neki procesi biti osetljivi. Oni koji predlažu takve odluke sadašnjoj administraciji moraju da razumeju za koga oni zapravo rade - poručio je ruski lider.

Sjedinjene Američke Države uvele su 22. oktobra sankcije za više od 30 podružnica ruskih energetskih kompanija Rosnjeft i Lukoil. Ograničenja se, međutim, ne odnose na njihove transakcije sa Kaspijskim konzorcijumom za cevovod (CPC) i kompanijom Tengizševroil, koje sarađuju sa američkim partnerima.

(Tanjug)

