ONI RADE PROTIV AMERIKE! Oglasio se Putin - Poslao upozorenje za Trampa
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da oni koji savetuju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da uvede sankcije ruskoj naftnoj industriji zapravo rade protiv interesa SAD.
- Ako se obim naše nafte i naftnih derivata smanji na svetskom tržištu, to će dovesti do skoka cena nafte i goriva, uključujući i na benzinskim pumpama, a Sjedinjene Američke Države nisu izuzetak - rekao je Putin novinarima, dodajući da je o toj temi razgovarao sa Trampom, preneo je danas TASS.
On je naglasio da bi rast cena goriva mogao da ima političke posledice u SAD.
- Ako uzmemo u obzir domaći politički kalendar u državama, jasno je koliko će neki procesi biti osetljivi. Oni koji predlažu takve odluke sadašnjoj administraciji moraju da razumeju za koga oni zapravo rade - poručio je ruski lider.
Sjedinjene Američke Države uvele su 22. oktobra sankcije za više od 30 podružnica ruskih energetskih kompanija Rosnjeft i Lukoil. Ograničenja se, međutim, ne odnose na njihove transakcije sa Kaspijskim konzorcijumom za cevovod (CPC) i kompanijom Tengizševroil, koje sarađuju sa američkim partnerima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TRAMP IZNEO OŠTAR DEMANT: Izveštaj da SAD šalju bombardere blizu Veneceule netačni
23. 10. 2025. u 22:53
TRAMP KREĆE NA "AZIJSKU TURU": U planu i susret sa predsednikom Kine Si Đinpingom
23. 10. 2025. u 20:40
PREOKRET OKO SASTANKA PUTINA I TRAMPA: Oglasila se Bela kuća
23. 10. 2025. u 20:26
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)