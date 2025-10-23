Svet

VOJNA VEŽBA SE PRETVORILA U PAKAO: Došlo do obračuna sa policijom, ima ranjenih

Jovana Švedić

23. 10. 2025. u 18:07

KAKO prenosi Münchner Merkur, vojne vežbe u Bavarskoj završile su se pravom pucnjavom usled nesporazuma pri čemu je dvoje ranjeno.

Foto Tanjug/AP

Vojna policija je izvodila manevarsku obuku pod nazivom "Marshal Power" kod grada Erding koja je, prema navodima mihenskog lista, uplašila lokalno stanovništvo.

Ove vežbe su specifične jer se ne odvijaju na zatvorenim poligonima, već u javnosti kako bi se što realnije simulirale borbene situacije duž zamišljene linije fronta.

Međutim, građani su policiji prijavili sumnjive osobe u maskiranim uniformama naoružane dugim cevima.

Vojnici su, po svemu sudeći, policajce koji su tek došli na lice mesta, pomešali sa učesnicima u vežbi i zapucali, dok su pripadnici policije odgovorili pravom paljbom.

Policija je kasnije potvrdila da je sprovedena velika akcija u kojoj je učestvovao i helikopter, ali je naglašeno da nema opasnosti po stanovništvo. 

