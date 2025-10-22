Svet

"NIJE TAČNO": Tramp negirao da su SAD dozvolile Kijevu udare na Rusiju raketama dugog dometa (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

22. 10. 2025. u 22:38

TVRDNjA da su SAD navodno dozvolile Kijevu da da izvodi udare dugog dometa protiv Rusije, koju je objavio Volstrit džornal je neistinita, izjavio je američki lider Donald Tramp.

НИЈЕ ТАЧНО: Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета (ФОТО)

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

„Objava 'Volstrit džornala' da su se Sjedinjene Države saglasile da dozvole Ukrajini da koristi rakete dugog dometa za udare u dubinu Rusije nije istinita“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

(Sputnjik)

