"NIJE TAČNO": Tramp negirao da su SAD dozvolile Kijevu udare na Rusiju raketama dugog dometa (FOTO)
TVRDNjA da su SAD navodno dozvolile Kijevu da da izvodi udare dugog dometa protiv Rusije, koju je objavio Volstrit džornal je neistinita, izjavio je američki lider Donald Tramp.
„Objava 'Volstrit džornala' da su se Sjedinjene Države saglasile da dozvole Ukrajini da koristi rakete dugog dometa za udare u dubinu Rusije nije istinita“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.
(Sputnjik)
