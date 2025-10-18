DVE NEDELJE OBUKE, PA NA FRONT: Više od 1.000 kubanaca bori se za Rusiju u Ukrajini

NAJMANjE 1.076 kubanskih državljana bori se ili je borilo na strani Rusije u Ukrajini, a za 96 njih se zna da su mrtvi ili nestali, otkrila je ove nedelje ukrajinska Vojnoobaveštajna služba (VOS), piše Kijev Independent.

Foto: Profimedia

Podaci su objavljeni nakon što su Sjedinjene Države ranije ovog meseca objavile deklasifikovane podatke koji detaljno opisuju kubansku podršku ruskoj SVO, u kojima se procenjuje da se "1.000 do 5.000 Kubanaca bori u Ukrajini".

Te informacije se podudaraju se sa donjom granicom američke procene, ali istovremeno nude dublji uvid u sam proces regrutovanja i obuke kubanskih državljana.

Regruti prolaze samo dve nedelje obuke u centru za obuku Avangard u Moskovskoj oblasti pre nego što budu poslati na prve linije fronta.