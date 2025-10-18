DVE NEDELJE OBUKE, PA NA FRONT: Više od 1.000 kubanaca bori se za Rusiju u Ukrajini
NAJMANjE 1.076 kubanskih državljana bori se ili je borilo na strani Rusije u Ukrajini, a za 96 njih se zna da su mrtvi ili nestali, otkrila je ove nedelje ukrajinska Vojnoobaveštajna služba (VOS), piše Kijev Independent.
Podaci su objavljeni nakon što su Sjedinjene Države ranije ovog meseca objavile deklasifikovane podatke koji detaljno opisuju kubansku podršku ruskoj SVO, u kojima se procenjuje da se "1.000 do 5.000 Kubanaca bori u Ukrajini".
Te informacije se podudaraju se sa donjom granicom američke procene, ali istovremeno nude dublji uvid u sam proces regrutovanja i obuke kubanskih državljana.
Regruti prolaze samo dve nedelje obuke u centru za obuku Avangard u Moskovskoj oblasti pre nego što budu poslati na prve linije fronta.
