"PUTIN MORA DA SHVATI" Merc: Pozvaću EU da zamrznutu rusku imovinu koristi kako bi obezbedila zajam Ukrajini
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da će na predstojećem samitu pozvati Evropsku uniju da koristi rusku imovinu zamrznutu u zapadnim zemljama, kako bi obezbedili Ukrajini zajam od 140 milijardi evra, za finansiranje rata sa Rusijom.
Merc se prvi put u septembru založio za beskamatni zajam EU Ukrajini, koji bi bio podržan zamrznutom ruskom imovinom, prenosi Rojters.
- Ne želimo ovo da uradimo da bismo produžili rat, već da bismo ga okončali - kazao je Merc u govoru pred donjim domom parlamenta - Bundestaga.
On je dodao da ruski predsednik Vladimir Putin mora da shvati da podrška EU Ukrajini neće opadati, "već da će rasti".
(Tanjug)
