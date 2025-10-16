Svet

"PUTIN MORA DA SHVATI" Merc: Pozvaću EU da zamrznutu rusku imovinu koristi kako bi obezbedila zajam Ukrajini

В. Н.

16. 10. 2025. u 10:47

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da će na predstojećem samitu pozvati Evropsku uniju da koristi rusku imovinu zamrznutu u zapadnim zemljama, kako bi obezbedili Ukrajini zajam od 140 milijardi evra, za finansiranje rata sa Rusijom.

ПУТИН МОРА ДА СХВАТИ Мерц: Позваћу ЕУ да замрзнуту руску имовину користи како би обезбедила зајам Украјини

Foto: Tanjug Ap

Merc se prvi put u septembru založio za beskamatni zajam EU Ukrajini, koji bi bio podržan zamrznutom ruskom imovinom, prenosi Rojters.

- Ne želimo ovo da uradimo da bismo produžili rat, već da bismo ga okončali - kazao je Merc u govoru pred donjim domom parlamenta - Bundestaga.

On je dodao da ruski predsednik Vladimir Putin mora da shvati da podrška EU Ukrajini neće opadati, "već da će rasti". 

(Tanjug)

