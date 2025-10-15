Svet

TAJANI JASAN: Italija je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

15. 10. 2025. u 23:30

ITALIJA je spremna da pošalje trupe u Pojas Gaze, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani predsedavajući vladinim samitom o rekonstrukciji.

Foto: AP

"Italija je spremna da pošalje vojnike u Gazu kao deo Međunarodnih stabilizacionih snaga predviđenih u Trampovom planu", rekao je Tajani, prenosi ANSA.

Tajani je pozvao na "jedinstvo u ostvarenju ciljeva među svim političkim snagama u (italijanskom) parlamentu".

Demokratska partija (PD), italijanska stranka levog centra izrazila je spremnost da razgovara o ovoj temi.

Slično je reagovala levičarska stranka Pokreta Pet zvezdica (M5S).

"Italija može igrati ulogu u očuvanju mira sa našom vojskom", saopšteno je iz levičarskog Pokreta Pet zvezdica (M5S).

(Tanjug)


 

Svet

