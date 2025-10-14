"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
Izjavu je dao tokom leta predsedničkim avionom Air Force One, nakon posete Izraelu, gde je učestvovao u razgovorima o primirju i oslobađanju talaca na Bliskom istoku.
„To lice... i te usne“
Tramp (79) je na kraju petnaestominutnog razgovora sa novinarima iznenada skrenuo s teme o turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i počeo da govori o Levit, njenom licu i usnama.
- Kako Karolin radi? Da li je dobra u svom poslu? - upitao je novinare. Potom je dodao: "Da li Karolin treba da bude zamenjena?“
Kada mu je jedan novinar odgovorio: „To zavisi od vas, gospodine,“ Tramp je odmah rekao:
„To se nikada neće dogoditi. To lice... i te usne, kreću se kao mitraljez, zar ne?“
Levit (28) je takođe bila u avionu i kasnije je na mreži X objavila fotografiju iz predsedničkog aviona uz poruku:
„Najvredniji američki predsednik ikada.“
Nije prvi put da Tramp govori o njenim usnama
Ovo nije prvi put da je predsednik Tramp govorio o usnama svoje mlade portparolke. U avgustu je, u intervjuu za NewsMax, dao gotovo identičnu izjavu.
- Postala je zvezda - rekao je tada Tramp o Levit.
- To je to lice. To je taj mozak. To su te usne, način na koji se kreću. Kreću se kao mitraljez... Ona je zvezda i sjajna je.
- Zaista je izvanredna osoba. Ne mislim da je iko ikada imao bolju portparolku od Karoline. Neverovatna je - dodao je predsednik SAD.
Najmlađa portparolka u istoriji Bele kuće
Karolin Levit je prvi put radila u Trampovoj administraciji između 2019. i 2021. godine, kao pomoćnica portparola Bele kuće.
Nakon neuspešnog pokušaja da uđe u Kongres, ponovo se pridružila Trampovom timu u januaru 2024. godine kao portparolka njegove predsedničke kampanje.
Posle Trampove pobede na izborima i inauguracije, prošle godine postala je najmlađa portparolka u istoriji Bele kuće. U januaru se udala za preduzetnika Nikolasa Riča, koji je od nje stariji 31 godinu, nekoliko dana pre Trampove druge inauguracije.
Početkom oktobra preselila se u jedan od najvećih kabineta u zapadnom krilu Bele kuće, koji je ostao upražnjen nakon odlaska Trampovog zamenika šefa kabineta Tejlora Budoviča.
(Indeks.hr)
14. 10. 2025. u 14:48
