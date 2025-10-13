ZELENSKI POTVRDIO: Idem u Vašington na sastanak sa Trampom

VLADIMIR Zelenski izjavio je danas da će se u petak u Vašingtonu sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kao i da će razgovarati o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i raketama dugog dometa.

Foto: Profimedia

Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je rekao da je sa Trampom u prethodnim razgovorima podelio svoju "viziju" o tome koliko je američkih raketa "tomahavk" Ukrajini potrebno u ratu protiv Rusije, kao i da će na sastanku u Vašingtonu razgovarati o dodatnim detaljima o tom pitanju, prenosi Rojters.

Visoki zvaničnik Bele kuće potvrdio je danas da će se Tramp sastati sa Zelenskim u petak na radnom ručku.