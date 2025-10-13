Svet

ZELENSKI POTVRDIO: Idem u Vašington na sastanak sa Trampom

Novosti online

13. 10. 2025. u 18:35

VLADIMIR Zelenski izjavio je danas da će se u petak u Vašingtonu sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kao i da će razgovarati o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i raketama dugog dometa.

ЗЕЛЕНСКИ ПОТВРДИО: Идем у Вашингтон на састанак са Трампом

Foto: Profimedia

Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je rekao da je sa Trampom u prethodnim razgovorima podelio svoju "viziju" o tome koliko je američkih raketa "tomahavk" Ukrajini potrebno u ratu protiv Rusije, kao i da će na sastanku u Vašingtonu razgovarati o dodatnim detaljima o tom pitanju, prenosi Rojters.

Visoki zvaničnik Bele kuće potvrdio je danas da će se Tramp sastati sa Zelenskim u petak na radnom ručku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"