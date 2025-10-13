Svet

TELO MLADIĆA PRONAĐENO NA IGRALIŠTU: Droga uzela još jedan život

Novosti online

13. 10. 2025. u 16:03

TELO sedamnaestogodišnjeg mladića pronađeno je na igralištu na severu Moskve, javio je izvor REN TV-a.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Mladić je pronađen u parku Družba.

Izvor je napomenuo da je pokojnik ranije koristio drogu.

