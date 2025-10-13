TELO MLADIĆA PRONAĐENO NA IGRALIŠTU: Droga uzela još jedan život
TELO sedamnaestogodišnjeg mladića pronađeno je na igralištu na severu Moskve, javio je izvor REN TV-a.
Mladić je pronađen u parku Družba.
Izvor je napomenuo da je pokojnik ranije koristio drogu.
Preporučujemo
INCIDENT NA AERODROMU: Avion udario u minibus
13. 10. 2025. u 15:30
IMA POGINULIH: Eksplozija u kući, među povređenima i deca
10. 10. 2025. u 19:27
IMA POVREĐENIH: Kamioni skoro zgnječili minibus u kom su bila deca (VIDEO)
04. 10. 2025. u 15:39
VELIKI POŽAR: Vatra zahvatila kafić (VIDEO)
03. 10. 2025. u 18:30
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)