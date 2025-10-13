LETONIJA ŽELI DA PROTERA RUSE? Hitno se oglasila Zaharova
ZVANIČNA predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da su planovi letonskih vlasti da deportuju više od 800 Rusa nacizam.
Ona je dala taj komentar RIA Novostima .
"Politiko" je ranije objavio da letonsko rukovodstvo namerava da deportuje više od 800 Rusa, navodno zbog kršenja imigracionih zakona.
Kremlj je podsetio da, ako su ruski državljani, mogu da se vrate u svoju domovinu i tamo izgrade svoje živote.
