"ISPORUKA TOMAHAVKA MOŽE SE LOŠE ZAVRŠITI ZA SVE" Medvedev: Sto puta rečeno jasno, da može da razume i zvezdano-prugasti čikica

13. 10. 2025. u 11:42

ZAMENIK predsednika ruskog Saveta za nacionalnu bezbednost Dmitrij Medvedev optužio je danas predsednika SAD Donalda Trampa da "preti Rusiji po stoti put".

- Tramp je rekao - ako predsednik Rusije ne reši ukrajinski sukob, to će se za njega loše završiti. Ukratko, preti po stoti put. Ako ovaj biznis-mirotvorac misli na Tomahavke, onda se pogrešno izrazio. Isporuka tih raketa može se loše završiti za sve. A pre svega za samog Trampa - objavio je Medvedev na svom Telegram kanalu.

Medvedev je upozorio da je "sto puta rečeno jasno da može da razume i zvezdano-prugasti čikica" (Tramp), da je nemoguće razlikovati nuklearnu i običnu verziju Tomahavka.

- Njihovo lansiranje neće izvršiti banderovski Kijev, već upravo SAD, čitaj Tramp. Ali, ostaje nada da je ovo još jedna prazna pretnja, izazvana dugotrajnim pregovorima sa klovnom na kokainu - napisao je između ostalog Medvedev.

