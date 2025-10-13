PRVA FOTOGRAFIJA ALONA OHELA PO PUŠTANJU NA SLOBODU: Ovako izgleda posle 2 godine zarobljeništva (FOTO)
NA društvenim mrežama se pojavila prva fotografija državljanina Srbije Alona Ohela nakon oslobađanja iz zarobljeništva Hamasa u kojem je proveo dve godine.
Slika je nastala po prelasku granice u Izrael.
Nakon pregleda na punktu, sačekale su ih njihove porodice.
Podsetimo, izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ih je Crveni krst obavestio da su u Gazi preuzeli sedam talaca od Hamasa, među kojima je i izraelsko-srpski zarobljenik Alon Ohel.
Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael.
Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko.
Imena ostalih šest oslobođenih su Matan Angrest, braća Gali i Ziv Berman, Eitan Mor, Omri Miran i Gaj Gilboa-Dalal.
Uskoro opširnije
