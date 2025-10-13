Svet

PRVA FOTOGRAFIJA ALONA OHELA PO PUŠTANJU NA SLOBODU: Ovako izgleda posle 2 godine zarobljeništva (FOTO)

В. Н.

13. 10. 2025. u 09:39

NA društvenim mrežama se pojavila prva fotografija državljanina Srbije Alona Ohela nakon oslobađanja iz zarobljeništva Hamasa u kojem je proveo dve godine.

Novosti

Slika je nastala po prelasku granice u Izrael.

Nakon pregleda na punktu, sačekale su ih njihove porodice.


Podsetimo, izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ih je Crveni krst obavestio da su u Gazi preuzeli sedam talaca od Hamasa, među kojima je i izraelsko-srpski zarobljenik Alon Ohel.

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael. 

Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko.

Imena ostalih šest oslobođenih su Matan Angrest, braća Gali i Ziv Berman, Eitan Mor, Omri Miran i Gaj Gilboa-Dalal.

